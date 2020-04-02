Запретили торговать алкоголем из-за коронавируса в Забайкалье

Губернатор Александр Осипов своим постановлением запретил продажу алкоголя на территории региона до особого распоряжения. До 5 апреля спиртное не продают в Тыве.

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

В Забайкальском крае губернатор Александр Осипов запретил продажу алкоголя на территории региона до особого распоряжения.

Изменения в постановление от 18 марта «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» опубликованы на официальном сайте правительства края 2 апреля. Период действия запрета не указаны.

В документе также указано, что граждане, прибывающие из других стран или регионов, должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию на дому.

Ранее, продажа алкоголя полностью была запрещена в Республике Тыва с 1 по 5 апреля. В Башкирии с 1 апреля спиртное нельзя купить с 18 до 10 часов, передает РГ.