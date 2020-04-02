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Штрафы до 500 тыс. рублей для нарушителей самоизоляции ввели в Москве

20:37 02.04.2020 Фото: Минздрав НСО
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Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Граждан оштрафуют на 4000 рублей, при повторном нарушении — на 5000. Во многих регионах, в том числе в Москве, ввели режим повышенной готовности, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

Штрафы до 500 тыс. рублей для нарушителей самоизоляции ввели в Москве
Во многих регионах, в том числе в Москве, ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Штрафы до 500 тыс. рублей для нарушителей самоизоляции ввели в Москве

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Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликован на его портале.
Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей, при повторном правонарушении — до пяти тысяч рублей.

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 300 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 до полумиллиона рублей) лиц.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19, распространившегося из КНР, пандемией. По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли.

В России общее число заболевших достигло 3548 человек, 235 пациентов выздоровели, 30 умерли. Проведено более 536 тысяч тестов.

Во многих регионах, в том числе в Москве, ввели режим повышенной готовности, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

В Бердске, напомним, нарушителя карантина суд оштрафовал на 500 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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