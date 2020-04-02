Закрыли для проезда транспорта из других регионов Челябинскую область из-за эпидемии COVID-19

Исключение делается только для автомобилей, движущихся через регион транзитом и грузовых машин, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости. Дороги заблокировали «ежами», организовав реверсное движение.

На въезде в Челябинскую область поставили заграждения-ежи

Сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль за передвижением транспорта на границах Челябинской области, об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в региональном управлении МВД.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области сотрудниками Госавтоинспекции проверяется весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.

Для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции территориальных органов внутренних дел проводится оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства. Стражи порядка по громкой связи напоминают гражданам о соблюдении режима самоизоляции и рекомендуют без крайней необходимости не выходить из дома.

Полицейские призывают граждан #Будьответственнымостаньсядома.