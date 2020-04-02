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Закрыли для проезда транспорта из других регионов Челябинскую область из-за эпидемии COVID-19

20:48 02.04.2020 Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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Исключение делается только для автомобилей, движущихся через регион транзитом и грузовых машин, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости. Дороги заблокировали «ежами», организовав реверсное движение.

Закрыли для проезда транспорта из других регионов Челябинскую область из за эпидемии COVID 19
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Закрыли для проезда транспорта из других регионов Челябинскую область из за эпидемии COVID 19

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Сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль за передвижением транспорта на границах Челябинской области, об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в региональном управлении МВД.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области сотрудниками Госавтоинспекции проверяется весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.

Для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции территориальных органов внутренних дел проводится оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства. Стражи порядка по громкой связи напоминают гражданам о соблюдении режима самоизоляции и рекомендуют без крайней необходимости не выходить из дома.

Полицейские призывают граждан #Будьответственнымостаньсядома.

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