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Отправят на обсервацию в оздоровительные центры прибывших из Бангкока в Новосибирск

21:13 02.04.2020 Фото: Минздрав НСО
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14 дней туристы, в том числе из других регионов, проведут в «Обских зорях» и «Лунном камне». В Бердск пока не отправляют.

Отправят на обсервацию в оздоровительные центры прибывших из Бангкока в Новосибирск
Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместили в COVID-обсерватор
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Отправят на обсервацию в оздоровительные центры прибывших из Бангкока в Новосибирск

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Пассажиров сегодняшнего рейса из Таиланда разместят в обсерваторах. Об этом 2 апреля заявил замгубернатора Новосибирской области и руководитель оперштаба по противодействию распространению коронавируса Сергей Нелюбов. Рейс из Бангкока прибывает вечером в четверг.

«Вчера прибывшие в Новосибирскую область были размещены в два обсерватора, которые соответствуют всем условиям и рекомендациям. Организованы питание, медицинское наблюдение, дезинфицирующие средства, работают психологи. Все возникающие вопросы, в том числе самые нестандартные, отрабатываются региональным оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекцией в круглосуточном режиме. Размещенные в обсерваторах могут контактировать с родственниками по телефону, также им можно передавать необходимые вещи. Важно обеспечить все необходимые условия и безопасность находящихся под наблюдением», – отметил Сергей Нелюбов.

Такие меры в Новосибирской области применяют в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой со вчерашнего дня. Теперь тех, кто возвращается из-за рубежа, изолируют на 14 дней в обсерваторах для медицинского наблюдения.

Пассажиров рейса, прилетевшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока, разместили в оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске тоже зарезервировано место для зараженных коронавирусом и с подозрениями.

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