Путин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреля

Главы регионов сами решат, кого закрыть, а кому работать. Но органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения будут по-прежнему функционировать.

Путин обратился к россиянам из Ново-Огарева

В обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что пока в стране «удаётся оградить от серьёзной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях». Тем не менее, в мире пик пандемии еще не пройден, поэтому глава государства продлил нерабочие дни с 6 апреля по 30 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Угроза сохраняется. Поэтому по-прежнему должны соблюдаться жесткие ограничения.

В этой связи главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Как заявил Путин, он издаст специальный указ на эту тему.

-До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с Указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан, — заявил президент.

Но органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения будут по-прежнему работать.

Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. Действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.