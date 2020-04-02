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Путин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреля

21:32 02.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Главы регионов сами решат, кого закрыть, а кому работать. Но органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения будут по-прежнему функционировать.

Путин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреля
Путин обратился к россиянам из Ново-Огарева
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Путин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреля

Путин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреляЖалобы прокурору: Отправляют в отпуск без содержания сотрудников при карантине работодатели БердскаЕщё 370 новостей

В обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что пока в стране «удаётся оградить от серьёзной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях». Тем не менее, в мире пик пандемии еще не пройден, поэтому глава государства продлил нерабочие дни с 6 апреля по 30 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Угроза сохраняется.  Поэтому по-прежнему должны соблюдаться жесткие ограничения.

В этой связи главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Как заявил Путин, он издаст специальный указ на эту тему.

-До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с Указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан, — заявил президент.

Но органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения будут по-прежнему работать.

Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. Действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.

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