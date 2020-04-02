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Отменят вынужденные нерабочие дни раньше 30 апреля при спаде коронавируса, заявил Путин

22:08 02.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нельзя забывать о сохранении рабочих мест и доходов граждан, отметил президент. России нужна стабильно работающая экономика.

Отменят вынужденные нерабочие дни раньше 30 апреля при спаде коронавируса, заявил Путин
Владимир Путин обратился к нации вечером 2 апреля
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Отменят вынужденные нерабочие дни раньше 30 апреля при спаде коронавируса, заявил Путин

Отменят вынужденные нерабочие дни раньше 30 апреля при спаде коронавируса, заявил ПутинПутин делегировал губернаторам полномочия принимать жесткие решения в нерабочие дни до 30 апреляЕщё 371 новостей

Президент Путин в своем новом обращении к россиянам вечером 2 апреля продлил «карантинную» нерабочий период в стране с с 6 по 30 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Впрочем, глава государства не исключил, что срок нерабочих дней может быть сокращен. Хотя, по словам Владимира Путина, предпринятые меры по самоизоляции дали свои плоды:

-Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран.

Но угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в России.

-Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать, — заявил Путин, наделив губернаторов особыми полномочиями.

С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируют объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения.

-Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для Правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения, — сказал президент в обращении к нации.

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