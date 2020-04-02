Отменят вынужденные нерабочие дни раньше 30 апреля при спаде коронавируса, заявил Путин

Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нельзя забывать о сохранении рабочих мест и доходов граждан, отметил президент. России нужна стабильно работающая экономика.

Владимир Путин обратился к нации вечером 2 апреля

Президент Путин в своем новом обращении к россиянам вечером 2 апреля продлил «карантинную» нерабочий период в стране с с 6 по 30 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Впрочем, глава государства не исключил, что срок нерабочих дней может быть сокращен. Хотя, по словам Владимира Путина, предпринятые меры по самоизоляции дали свои плоды:

-Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран.

Но угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в России.

-Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать, — заявил Путин, наделив губернаторов особыми полномочиями.

С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируют объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения.

-Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для Правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения, — сказал президент в обращении к нации.