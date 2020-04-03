03.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru

18:27 03.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
2

Не нужно платить лишних денег – воспользуйся бесплатной возможностью. Приглашаем работодателей Бердска, Искитима, Новосибирска.

Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru
Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru

Не нужно платить лишних денег – воспользуйся бесплатной возможностью.

С 29 октября на бесплатном тарифе на сайте www.rabotanso.ru работодатели смогут БЕСПЛАТНО размещать пять вакансий.

Приглашаем и ищущих работу – разместить свои резюме.

Если возникают вопросы — звоните 2-70-12.

Мнение читателей
0
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ищите работников?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: останемся в трусах, но все будет хорошо! Так веселят друг друга итальянцы
20:56 03-04-2020
Фото: останемся в трусах, но все будет хорошо! Так веселят друг друга итальянцы
С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени
20:46 03-04-2020
С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени
Зарезал заступившегося за пенсионерку юношу грабитель-рецидивист в Нижегородской области
20:45 03-04-2020
Зарезал заступившегося за пенсионерку юношу грабитель-рецидивист в Нижегородской области
Без работы остаются европецйы
20:39 03-04-2020
Без работы остаются европецйы
Розыск: Пропал без вести мужчина с татуировкой «Инь-Янь» на руке в Новосибирске
20:30 03-04-2020
Розыск: Пропал без вести мужчина с татуировкой «Инь-Янь» на руке в Новосибирске
Кому и на какой срок положены кредитные каникулы в России из-за коронавируса
20:15 03-04-2020
Кому и на какой срок положены кредитные каникулы в России из-за коронавируса
БердскАвтоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске
20:00 03-04-2020
Автоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске
Затравили в Армении: Изменила форму ягодиц и удалила ребра армянская барби Лилит Мартиросян
19:53 03-04-2020
Затравили в Армении: Изменила форму ягодиц и удалила ребра армянская барби Лилит Мартиросян
50 000 умерли от коронавируса, болеют более 1 млн человек в мире на 3 апреля
19:47 03-04-2020
50 000 умерли от коронавируса, болеют более 1 млн человек в мире на 3 апреля
БердскОтключат горячую воду на 5 дней в 20 домах, в детсаду и школе №1 в центре Бердска
19:45 03-04-2020
Отключат горячую воду на 5 дней в 20 домах, в детсаду и школе №1 в центре Бердска