Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»

Стартует новый фотомарафон, приуроченный к международному празднику — Дню семьи. Вы и ваше семейство весело проводите время в поездах, на даче, лежа на диване в обнимку?
Присылайте свои фотографии, поделитесь счастливыми мгновениями вашей жизни.
Присылайте фото, даже если дорогих и близких людей уже нет с вами. Расскажите нам через фотографии о ваших семейных ценностях, традициях, радостях, счастливых событиях.
Фото принимаем до 15 мая.
Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.
Ждем ваших снимков. Не забудьте сообщить свои имена и фамилии. Высылать фото можно на bkurer@mail.ru с пометкой «Моя семья».
В конце мая мы опубликуем проект в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru. Также снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте.
Участники 2019 года — ждем ваши снимки!