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Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске

22:32 03.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939
Других людей, прошу не беспокоить.

Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске
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Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске

Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в БердскеКто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, НовосибирскеЕщё 399 новостей

Добрый день, читатели сайт «Курьер.Среда.Бердск»!
Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)

В период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.

Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939
Других людей, прошу не беспокоить.
Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.
Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.
Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.

Закупать продукты смогу:
— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,
— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.
Примечание:
— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!

— алкоголь или табачные изделия покупать не буду по принципиальным убеждениям.
— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.
— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.
— прошу встретить у подъезда или у дома.
— вес покупки не более 10 килограмм.

Порядок покупки:
1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):
www.быстроном.рф
http://24.prodsib.com/
2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.

3. Позвоните мне по номеру телефона +79138915939, согласуйте возможность покупки для вас товаров.
4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.
5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.
6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.

При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.

ВАЖНО:
— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!
— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.
В своей честности я уверен.

С уважением, Назимов В.И.

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От редакции

А вы готовы помогать?

Аноним, 01 апреля 2020 13:14
Ну сейчас мошенников повылазит
Константин, 01 апреля 2020 14:46
Вадим не мошенник, железобетонно! Лично знаю, доверять можно!
Василий, 03 апреля 2020 12:51
И что, оттого что вы лично его знаете? Это какая-то гарантия? У меня был случай, когда я работал с одним человеком, который производил очень благостное впечатление, в помощи никогда никому не отказывал. А потом этот человек не пришел на работу. Директор стал выяснять где он. Оказалось что его милиция арестовала и за ним шлейф темных делишек.
Вы прямо так уверенно заявляете о том, что можно доверять. А на чем ваша уверенность строится? Вы же не можете знать все нюансы про постороннего человека, которого не видите 24 часа в сутки.
Аноним, 01 апреля 2020 14:38
всё четко расписал, по-флотски
Константин, 01 апреля 2020 14:48
Вадим, молодец! Честные и понятные условия. А то по плакату от "Ленты" больше вопросов.
Из Москвы, 02 апреля 2020 03:00
Не доверяю я великовозрастным вьюношам волонтёрам отставным военным. Будучи на пенсии и на инвалидности одновременно боюсь,что подвох будет от военного.
И ещё, вот живу я на пятом этаже дома без лифта и какой смысл в добровольце , которого надо встречать на первом этаже, если я не затащу 10 кг даже на лифте...
А то, что не покупает алкоголь и табак похвально. Значит можно ему верить. Не обманет.
Егор, 02 апреля 2020 10:31
Настоящий офицер! Знаю лично как и многие жители Бердска. Открытый, честный и порядочный человек, ему можно довериться в любой ситуации.
Ира, 03 апреля 2020 14:37
А что значит настоящий офицер? Скажите, а вот на День ВДВ, когда из-за пьяных с маленьким ребенком по улицам страшно гулять, пьяные люди в полосатых майках, это тоже настоящие офицеры?
Аноним, 03 апреля 2020 14:48
Ира, на день ВДВ гуляют бывшие солдаты. Или солдат- офицер для вас один художественный замысел? Тогда начните ликбез и только тогда будет иметь смысл отвечать на ваши вопросы.
Александр, 03 апреля 2020 14:57
А у вас, Егор, была сложная ситуация, в которой вы доверились герою публикации? Была ли у вас реальная практика? Или вы делаете выводы, не имея реального опыта?
Николай, 03 апреля 2020 15:07
Ответ Анониму, про офицеров и солдат.
Как интересно вы рассуждаете. Когда заходит речь о вещах не совсем красивых, тут же появляется мнение: офицеры отдельно, солдаты отдельно, не перепутайте. А как же боевое единство и братство, о котором все военные (и солдаты, и офицеры) так уверенно заявляют на торжественных собраниях и парадах? Вы же одна команда, вы же воинское братство!
И да, кстати, на День ВДВ гуляют и солдаты и офицеры тоже, вместе с солдатами!
Аноним, 03 апреля 2020 13:30
Во всей этой схеме есть один минут: сначала деньги, а потом человек обещает все купить и привезти.
Если бы расчет по привозу, то вопросов бы не возникало.
А так, схема один-в-один как все мошенники работают: обещание, перевод денег...

P.S. даже если на карту: ну привез продукты - тебе у двери перечислили на карту, ты отдал. Чего усложнять то?
Аноним, 03 апреля 2020 15:35
Приехал,молоко привез,а производитель не понравился,другой нужен...и т.д...
Аноним, 03 апреля 2020 15:35
Он волонтер,а не благотворитель
Аноним, 03 апреля 2020 16:11
Старые люди ещё и деменцией страдают, а про перечисление с карт- не всем дано...
Алексей, 03 апреля 2020 15:55
Несколько комментаторов пишут "Лично знаю - доверять можно".
Я тоже лично знаю. Но доверять ему не рекомендую.
Прошу редакцию не блокировать это сообщение, иначе получается редакционная цензура, политика двойных стандартов. Если пишут "лично знаю - доверяю", то этот текст тут же публикуется, а если пишут "лично знаю - не доверяю", то это почему то не публикуется. У всех должны быть равные права высказать свое мнение.
Юля, 03 апреля 2020 16:08
Новость, косвенно относящаяся к теме.
Живу на ул Линейная в Новосибирске. Вчера шла из магазина. Гляжу на лестничной площадке стоят два полицейских. Я подумала, что идет проверка режима самоизоляции. Оказалось, что к бабушкам из нашего подъезда подошли прилично одетые молодые люди. Дали визитки с телефонами, сказали что они волонтеры. Две бабушки позвонили, передали им денег на продукты и лекарства. Ни денег, ни "волонтеров" уже не могут найти два дня. Вот так.
Игорь, 03 апреля 2020 23:29
Я лично знаю этого человека . Очень порядочный и ответственный . Побольше бы таких людей в городе , да и в России тоже

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