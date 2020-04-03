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Здоровье / Общество

Масштабный выпуск нового высокоточного теста на коронавирус развернут за две недели

17:49 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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Набор реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» отличается возможностью обнаруживать не только SARS-родственные коронавирусы (SARS-Cov, SARS-Cov-2), но и коронавирус MERS-CoV.

Масштабный выпуск нового высокоточного теста на коронавирус развернут за две недели
Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года

Объем производства нового набора реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» для диагностики коронавируса, о создании которого Роспотребнадзор сообщил 31 марта, уже к началу мая 2020 года планируют довести до еженедельного количества, необходимого для проведения 170 тысяч анализов. Об этом «Парламентской газете» рассказала Светлана Яцышина, руководитель Референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций дыхательных путей, глава научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук.

По ее прогнозу, масштабный выпуск высокоточных тестов будет развернут в течение двух недель на производственных мощностях их разработчика — ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
«Набор реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» отличается возможностью обнаруживать не только SARS-родственные коронавирусы (SARS-Cov, SARS-Cov-2), но и коронавирус MERS-CoV: он вызывает ближневосточный респираторный синдром, регистрируемый с 2012 года в Саудовской Аравии с завозом в другие страны, — обозначила она преимущество новой системы диагностики. — Эти коронавирусы, эволюционировавшие в организме летучих мышей, объединяет способность преодолевать межвидовой барьер и вызывать сходную симптомами тяжелую респираторную инфекцию человека».

Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987). Также новый тест соответствует всем современным европейским требованиям.

«Массовое (рутинное) тестирование — один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции, — отмечалось в сообщении Роспотребнадзора о выпуске «АмплиСенс CoV-Bat-Fl». — Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их. Благодаря новому тесту в нашем арсенале появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией».

Кроме того, по словам Светланы Яцышиной, научные организации Роспотребнадзора продолжают заниматься разработкой прототипа вакцины и схем эффективной терапии COVID-19.

Благодаря новому тесту в нашем арсенале появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией

27 марта Минздрав России сообщил о запуске в серию собственной новейшей тест-системы для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2». Его отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса — она дает положительный результат при меньшем содержании вируса в образце.

Ведомство гарантировало, что ежедневно будет производиться не менее 10 тысяч тестов с последующим наращиванием производства до 50 тысяч в день.

Источник: pnp.ru

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