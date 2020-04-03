14 тонн горячего асфальта засыпают ежедневно в ямы на дорогах Бердска

Сейчас начали аварийный ремонт на ул. Химзаводской. Ситуация на дорогах выравнивается, считает вице-мэр по строительству и городскому хозяйству.

После зимы вскрылось много ям на бердских дорогах

Предприятия, работающие на улицах, трудятся в обычном режиме несмотря на самоизоляцию по коронавирусу в Бердске.

Основная масса сотрудников — это рабочие по благоустройству, они трудятся в полном составе, водители Центра муниципальных услуг работают в полном составе и выполняют задачи, в том числе по смягчению ситуации с локальными подтоплениями, рассказал на пресс-конференции 2 апреля вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Все противопаводковые мероприятия выполняются в том режиме, в котором были запланированы. Сбоев нет.

Мусор с дорог оттаивает, рабочие ЦМУ убирают его в урны. Санитарное состояние Бердска находится в удовлетворительном состоянии, подчеркнул Захаров.

— Продолжается аварийный ямочный ремонт. Мы получаем горячий асфальт в среднем 14 тонн в день. Работают две бригады. Постепенно, с трудом, но ситуация на дорогах выравнивается. Сегодня ремонтирую ул. Химзаводскую, — пояснил Владимир Николаевич.