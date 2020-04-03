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14 тонн горячего асфальта засыпают ежедневно в ямы на дорогах Бердска

09:00 03.04.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сейчас начали аварийный ремонт на ул. Химзаводской. Ситуация на дорогах выравнивается, считает вице-мэр по строительству и городскому хозяйству.

14 тонн горячего асфальта засыпают ежедневно в ямы на дорогах Бердска
После зимы вскрылось много ям на бердских дорогах

Предприятия, работающие на улицах, трудятся в обычном режиме несмотря на самоизоляцию по коронавирусу в Бердске.

Основная масса сотрудников — это рабочие по благоустройству, они трудятся в полном составе, водители Центра муниципальных услуг работают в полном составе и выполняют задачи, в том числе по смягчению ситуации с локальными подтоплениями, рассказал на пресс-конференции 2 апреля вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Все противопаводковые мероприятия выполняются в том режиме, в котором были запланированы. Сбоев нет.

Мусор с дорог оттаивает, рабочие ЦМУ убирают его в урны. Санитарное состояние Бердска находится в удовлетворительном состоянии, подчеркнул Захаров.

— Продолжается аварийный ямочный ремонт. Мы получаем горячий асфальт в среднем 14 тонн в день. Работают две бригады. Постепенно, с трудом, но ситуация на дорогах выравнивается. Сегодня ремонтирую ул. Химзаводскую, — пояснил Владимир Николаевич.

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От редакции

Дороги стали лучше?

Аноним, 03 апреля 2020 09:38
Ситуация выравнивается, но не дороги Были ямы - теперь сплошные холмы.
Насыпали кучами горячий асфальт в лужи, на этом и успокоились. Галочку поставили о выполненной работе. Едешь как по стиральной доске.

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