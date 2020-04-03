70 многоразовых масок для водителей закупило муниципальное автопредприятие Бердска

Транспорт обеззараживают хлором, выдают водителям влажные салфетки и, наконец, приобрели для них дефицитные маски.

Салоны общественного транспорта дважды в день обеззараживают хлоркой

Закупило маски для сотрудников муниципальное автопредприятие Бердска. Об этом на пресс-конференции 2 марта сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Лично вмешивался в ситуацию. Нам удалось договориться с фирмами, которые производят бытовые маски. Маски стали поступать в Комбинат бытовых услуг, Центр муниципальных услуг, бердское автопредприятие (БАТП). Сейчас моя задача — чтобы масками максимально были обеспечены и управляющие компании, — рассказал Владимир Захаров.

По словам Владимира Николаевича, анализ показал, что примерно 60% водителей ездят в масках, остальные — нет.

— Да по началу в них неудобно, но потом привыкаешь. Нужно сказать, что водители — группа повышенного риска. И потому маски им нужно носить, — подчеркнул Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на прошлой неделе директор БАТП Елена Бороздина пожаловалась на то, что не может приобрести маски для своих водителей. Просила продать 1000 штук в бердской компании «Медсклад». Но там отказали.

— Я считаю, что водители, которые соприкасаются с денежными средствами, к сожалению, не все пассажиры пользуются безналичным расчетом, подвергаются большому риску заражения инфекцией. Мы повесили объявление в автобусах с просьбой к пассажирам сократить количество наличных денег. У нас сейчас водители начали писать заявления на отпуск, так как находятся в зоне риска, — сообщила Елена Викторовна

В салонах муниципальных автобусов два раза в день, в обед и вечером, проводят дезинфекцию в салонах. Для мойщика купили специальные респираторы и плащи. Дезинфекцию проводят раствором хлора, который разводят в 50-литровой бочке. Такой емкости для распыление хлора в 20 автобусах хватает на день. Предприятие старается не только распылением хлорсодержащих веществ защитить своих водителей от вируса. Закупили довольно большое количество антибактериальных салфеток. В каждую машину выдают по две пачки, 400 штук, в расчете на 3 дня. Как закончатся, их можно получить еще на складе.

По словам Елены Бороздиной, часть масок они выдали водителям 1 апреля, остальные сегодня, 2 апреля. Защитой от короновируса водители обеспечены.