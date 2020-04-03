Если очаг заражения COVID-19 найдут в развлекательном учреждении, то владельца ждет уголовное дело, заявил прокурор Бердска

По оценке прокурора Бердска Романа Сивака, большинство местных предпринимателей достойны уважения за то, что закрылись на карантин,хотя несут убытки.

1 апреля СК возбудил уголовное дело по статье «предоставление услуг, не отвечающим безопасности» после того, как заведение не закрылось и продолжало принимать клиентов при наличии административного дела о приостановке деятельности, рассказал прокурор Бердска

За закрытием предприятий, которым настоятельного рекомендовано это сделать на время карантина, следят муниципальная власть и полиция. Прокуратура Бердска, между тем, консультирует по телефону работодателей и работников, как им поступать в условиях вынужденного простоя, чтобы не нарушить закон и указ президента, касающийся борьбы с распространением коронавируса и ограничительных мер.

— Но представители бизнеса сами должны понимать, что если вдруг произойдут случаи заражения или другие непредвиденные ситуации, то пойдут очень серьезные санкции — вплоть до уголовное ответственности. Особенно это должны иметь в виду владельцы развлекательных заведений, которые продолжают массово принимать людей, — рассказал 2 апреля «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак.

Он напомнил случай с кальянной Санкт-Петербурге. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 апреля СК возбудил уголовное дело по статье «предоставление услуг, не отвечающим безопасности» после того, как заведение не закрылось и продолжало принимать клиентов при наличии административного дела о приостановке деятельности.

По оценке Романа Сивака, в Бердске по большей части предприниматели ответственно отнеслись к рекомендациям на период карантина и закрыли свои заведения, магазины, парикмахерские, спортклубы.

— Таким руководителям можно только выразить уважение, — отметил прокурор, понимая, что бизнес теряет доходы. Но меры вынужденные, призванные остановить эпидемию. Речь идет буквально о выживании.