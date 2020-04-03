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Если очаг заражения COVID-19 найдут в развлекательном учреждении, то владельца ждет уголовное дело, заявил прокурор Бердска

21:12 03.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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По оценке прокурора Бердска Романа Сивака, большинство местных предпринимателей достойны уважения за то, что закрылись на карантин,хотя несут убытки.

Если очаг заражения COVID 19 найдут в развлекательном учреждении, то владельца ждет уголовное дело, заявил прокурор Бердска
1 апреля СК возбудил уголовное дело по статье «предоставление услуг, не отвечающим безопасности» после того, как заведение не закрылось и продолжало принимать клиентов при наличии административного дела о приостановке деятельности, рассказал прокурор Бердска

За закрытием предприятий, которым настоятельного рекомендовано это сделать на время карантина, следят муниципальная власть и полиция. Прокуратура Бердска, между тем, консультирует по телефону работодателей и работников, как им поступать в условиях вынужденного простоя, чтобы не нарушить закон и указ президента, касающийся борьбы с распространением коронавируса и ограничительных мер.

— Но представители бизнеса сами должны понимать, что если вдруг произойдут случаи заражения или другие непредвиденные ситуации, то пойдут очень серьезные санкции — вплоть до уголовное ответственности. Особенно это должны иметь в виду владельцы развлекательных заведений, которые продолжают массово принимать людей, — рассказал 2 апреля «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак.

Он напомнил случай с кальянной Санкт-Петербурге. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 апреля СК возбудил уголовное дело по статье «предоставление услуг, не отвечающим безопасности» после того, как заведение не закрылось и продолжало принимать клиентов при наличии административного дела о приостановке деятельности.

По оценке Романа Сивака, в Бердске по большей части предприниматели ответственно отнеслись к рекомендациям на период карантина и закрыли свои заведения, магазины, парикмахерские, спортклубы.
— Таким руководителям можно только выразить уважение, — отметил прокурор, понимая, что бизнес теряет доходы. Но меры вынужденные, призванные остановить эпидемию. Речь идет буквально о выживании.

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От редакции

Вы знаете такие заведения?

Аноним, 03 апреля 2020 11:34
Прокурора Бердска вместе с шашкой наголо нужно срочно отправить в командировку в Москву.
Пусть арестует и откроет уголовные дела на всех, кто заразился на вечеринке И.Крутого.
Аноним, 03 апреля 2020 11:56
Уу напугал)) у нас в России с коронавирусом боятся законами и репрессивными методами. Надо было лучше его запретить в принципе, как в Туркмении ))
1, 03 апреля 2020 16:59
Я думаю, надо делать как ты делать - собрать все фейки в одном комментарии! Так и победим.
цукен, 03 апреля 2020 12:05
А если в прокуратуре Бердска найдут источник заражения? Будет возбуждено уголовное дело против Романа Сивака ?
Аноним, 03 апреля 2020 12:14
Разьяснения будут между самоизоляцией и карантином. И приведите законы в порядок.
аноним, 03 апреля 2020 14:00
Эко, как вас заброло!!!!
Аноним, 03 апреля 2020 23:09
Вирус олигофрении и непрофессионализма - вот реальная угроза нашего времени.
Господин мужественный прокурор, вы как собрались доказательную базу оформить, когда каждый 6 случай врачи!! не могут предположительно установить?

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