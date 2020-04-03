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До 31 мая санаторий «Рассвет» приостанавливает прием и размещение гостей

09:30 03.04.2020 Фото: ООО Санаторий «Рассвет»
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Что делать, если вы бронировали отдых на эти даты? Мы сохраним вашу оплату и перенесем дату бронирования на более поздние даты или сделаем возврат денежных средств.

До 31 мая санаторий Рассвет приостанавливает прием и размещение гостей
При переносе брони, сделанной по акции или спецпредложению, мы сохраняем все привилегии

Любимые гости!

Как бы сильно мы не хотели видеть вас в гостях, к сожалению, перед эпидемиологической ситуацией в мире мы бессильны. Согласно постановлению губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года № 43, мы приостановили прием и размещение наших гостей до 31 мая.

⠀ ⠀
Что делать, если вы бронировали отдых на эти даты? Мы сохраним вашу оплату и перенесем дату бронирования на более поздние даты или сделаем возврат денежных средств.

А если бронировали по акции?
При переносе брони, сделанной по акции или спецпредложению, мы сохраняем все привилегии

Мы вас очень любим и ценим, поэтому хотим оставаться на связи в этот непростой период. Будьте здоровы!

Источник: Раздел ООО Санаторий «Рассвет» на сайте Весь Бердск

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