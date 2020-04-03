До 31 мая санаторий «Рассвет» приостанавливает прием и размещение гостей

Что делать, если вы бронировали отдых на эти даты? Мы сохраним вашу оплату и перенесем дату бронирования на более поздние даты или сделаем возврат денежных средств.

При переносе брони, сделанной по акции или спецпредложению, мы сохраняем все привилегии

Любимые гости!

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Как бы сильно мы не хотели видеть вас в гостях, к сожалению, перед эпидемиологической ситуацией в мире мы бессильны. Согласно постановлению губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года № 43, мы приостановили прием и размещение наших гостей до 31 мая.



⠀ ⠀Что делать, если вы бронировали отдых на эти даты? Мы сохраним вашу оплату и перенесем дату бронирования на более поздние даты или сделаем возврат денежных средств.А если бронировали по акции?При переносе брони, сделанной по акции или спецпредложению, мы сохраняем все привилегииМы вас очень любим и ценим, поэтому хотим оставаться на связи в этот непростой период. Будьте здоровы!

Источник: Раздел ООО Санаторий «Рассвет» на сайте Весь Бердск