Нет новых случаев коронавируса в Новосибирской области на 2 апреля. На карантине 6354 человека

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2384 человек. Госпитализировано – 46 человек.

Суд вынес постановление в отношении гражданина, нарушившего самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса

По данным оперативного штаба на 21.00 2 апреля в Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусом. Две пациентки уже здоровы. За минувшие сутки новых случаев нет.

Под медицинским наблюдением остаются 6354 жителей региона. Карантин закончен для 2690 человек.

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2384 человек. Госпитализировано – 46 человек.

Правительством Российской Федерации обеспечена работа сайта http://стопкоронавирус.рф и телефонной горячей линии 8-800-2000-112. Там можно получить актуальную информацию о мерах по борьбе с распространением инфекции и предоставляемой поддержке и помощи.

Источник: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области