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Три тысячи туристов поместят на обсервацию в Новосибирске из-за коронавируса

09:30 03.04.2020 Фото: pexels.com
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Напомним, пассажиров рейса, прибывшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока (Таиланд), разместили в новосибирских оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень».

Три тысячи туристов поместят на обсервацию в Новосибирске из за коронавируса
Еще один пациент с коронавирусом выявлен в Новосибирской области

Дополнительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции продолжают приниматься в Новосибирской области – со вчерашнего дня граждане России, возвращающиеся из-за рубежа, помещаются в обсерваторы для изоляции и медицинского наблюдения в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. О проводимой в данном направлении работе рассказал 2 апреля на брифинге в Правительстве региона заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.
«Вчера прибывшие в Новосибирскую область были размещены в два обсерватора, которые соответствуют всем условиям и рекомендациям. Организованы питание, медицинское наблюдение, дезинфицирующие средства, работают психологи. Все возникающие вопросы, в том числе самые нестандартные, отрабатываются региональным оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекцией в круглосуточном режиме. Размещенные в обсерваторах могут контактировать с родственниками по телефону, также им можно передавать необходимые вещи. Важно обеспечить все необходимые условия и безопасность находящихся под наблюдением», – отметил Сергей Нелюбов.

Напомним, пассажиров рейса, прибывшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока (Таиланд), разместили в новосибирских оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов. Там, под медицинским наблюдением, они проведут 14 дней, пока не закончится инкубационный период. Объекты находятся под охраной для соблюдения условий карантина.

Для всех следующих рейсов обсерваторы будут организованы по мере поступления информации об их прибытии в аэропорт Толмачево.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача, расширен список тех, для кого обязательно тестирование на COVID-19. Теперь лабораторные обследования будут делать людям старше 65 лет с респираторными симптомами; медикам, у которых есть риск инфицирования коронавирусом на рабочем месте, – раз в неделю или, при появлении симптомов, немедленно. А также тем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания, включая персонал: в домах-интернатах, кадетских корпусах, учебно-воспитательных учреждениях и учреждениях службы исполнения наказаний – если у них появятся симптомы ОРВИ.
С постановлением Главного санитарного врача РФ №9 от 30.03.2020 можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

Источник: Правительство НСО

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