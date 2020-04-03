Покинет совет директоров банка «Тинькофф» Олег Тиньков

Тиньков сообщил также, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров Тинькофф банка, говорится в заявлении банкира.

«Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — написал он.

«Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года. При этом я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — говорится в заявлении.



По данным на сайте группы TCS, Тиньков, основной ее акционер, владеет долей в 40,4%, еще 6,5% акций находятся у менеджмента, а остальные 53,1% — в свободном обращении.Ранее глава группы Оливер Хьюз говорил, что не ожидает смены основного акционера.Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы. Тиньков сообщил также, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

Источник: РИА Новости