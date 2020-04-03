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Покинет совет директоров банка «Тинькофф» Олег Тиньков

09:45 03.04.2020 Фото: РИА Новости
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Тиньков сообщил также, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

Покинет совет директоров банка Тинькофф Олег Тиньков
Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров Тинькофф банка, говорится в заявлении банкира.
«Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — написал он.

«Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года. При этом я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — говорится в заявлении.

По данным на сайте группы TCS, Тиньков, основной ее акционер, владеет долей в 40,4%, еще 6,5% акций находятся у менеджмента, а остальные 53,1% — в свободном обращении.
Ранее глава группы Оливер Хьюз говорил, что не ожидает смены основного акционера.
Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы. Тиньков сообщил также, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

Источник: РИА Новости

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