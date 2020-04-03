На дистанционное обучение с 6 апреля из-за коронавируса переходят школы Бердска

Такое обучение продлится до особого распоряжения. Предполагаются три модели обучения.

Школы переходят на дистанционное обучение

Вчера, 2 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук разослал во все муниципалитеты документ о переходе образовательных организаций на дистанционное обучение. В Бердск тоже.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин повторно обратился к нации из-за коронавируса. Он продлил нерабочую неделю до 30 апреля. Ранее было заявлено о том, что каникулярной неделей будут дни с 28 марта по 5 апреля.

Министерство образования Новосибирской области в целях организации образовательного процесса в условиях действия ограничительных мер, обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, разъяснило всем образовательным учреждениям о том, что все учителя общеобразовательных организаций в каникулярное время прошли подготовку для перехода на дистанционное обучение.

Министерством образования совместно с ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий» было организовано обучение руководителей образовательных организаций, учителей И методистов использованию цифровых образовательных платформ и ресурсов для организации дистанционного обучения.

Было зарегистрировано около 2 тысяч подключений одновременно к транслируемым вебинарам и 6 тыс. в день просмотров видеозаписей вебинаров на YouTube-канале. На 7 апреля назначен консультационный день по всем вопросам,

связанным с переходом на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

— Общеобразовательные организации начинают обучение детей с 6 апреля 2020 и работают в этом режиме до особого распоряжения. В условиях действия ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой

коронавирусной инфекции, для образовательных организаций, в которых позволяют технические условия, дистанционное обучение является обязательным, — написал министр образования Новосибирской области.

В зависимости от имеющихся возможностей у обучающихся и технических условий в школе, обучение школьников в общеобразовательных организациях проводится по следующим моделям:

Модель 1

Для школ, имеющих технические условия. Реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных

технологий, электронного обучения, с использованием ресурсов региональной системы дистанционного обучения, цифровых образовательных платформ И ресурсов, свободный доступ к которым открыт для всех пользователей.

Модель 2

Для школ со скоростями Интернета, недостаточными для работы с системами дистанционного обучения, и проведения занятий в режиме реального времени. Все материалы, подготовленные по образовательной программе в цифровом формате, по каждому уроку, а также домашние задания, учитель передает ученику через электронную почту, файлообменник, социальные сети,

чаты, форумы. Обратная связь по сбору ответов таким же образом планируется учителем.

Модель 3

1) Только для сельских общеобразовательных организаций. Проведение занятий в условиях образовательной организации по классно-урочной системе с закреплением за каждой группой обучающихся отдельного кабинета (классной комнаты). По рекомендации Минпросвещения России в образовательной организации создается необходимое количество временных групп с

наполняемостью не более 12 детей.

2) Общеобразовательные организации, расположенные в городской местности, для обучающихся, которые не имеют условий для дистанционного обучения, организуют подготовку и передачу заданий через классных руководителей. Для этого устанавливается график посещения образовательной организации (например, один — два раза в неделю), чтобы получить задания для самостоятельной работы. Получить задания могут сами обучающиеся, родители или их законные представители.

При любом варианте образовательная организация должна обеспечить исполнение всех санитарно-эпИдемиологических мероприятий, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В случае принятия решения о продлении в Новосибирской области режима «нерабочих дней», министерством будут даны дополнительные разъяснения.

Обучение организуется в дистанционной форме по всем предметам учебного плана по расписанию, за исключением технологии и физической культуры. По этим предметам может быть организована самостоятельная работа обучающихся над проектами с учетом дифференциации по классам.

Все документы и методические рекомендации по вопросам дистанционного обучения размещены на портале «Новосибирская открытая образовательная сеть» (НООС) по адресу в сети Интернет. На сайте министерства образования Новосибирской области размещены контакты региональной рабочей группы по вопросам организации дистанционного обучения.