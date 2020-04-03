В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус.
Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У пациента наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.
На данный момент в Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц.
Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.
Источник: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Москвы