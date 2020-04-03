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1 млн человек превысило число зараженных коронавирусом в мире

09:16 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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По последним данным, наибольшее число заразившихся в США — 226 374 человека.

1 млн человек превысило число зараженных коронавирусом в мире
Распространение коронавируса в России снизится к маю, заявили в ВОЗ

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 1 млн. Такие оценки приводит в четверг Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных национальных и местных властей стран мира. Подсчеты ТАСС подтверждают порядок цифр, хотя итоговые данные не достигают 1 млн случаев.

Рубеж в 500 тыс. заразившихся был пройден 26 марта.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания произошла в конце декабря 2019 года в городе Ухане в Центральном Китае. Сейчас она распространилась на 165 стран мира, последним государством, где было выявлено заболевание, стало Малави. Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

По последним данным, наибольшее число заразившихся в США — 226 374. Наиболее заметное количество инфицированных также в Италии (115 242), Испании (110 238), Китае (82 631), Германии (79 450), Франции (59 135), Иране (50 468), Великобритании (33 718), Швейцарии (18 267), Турции (18 135), Бельгии (15 348), Нидерландах (14 697) и Австрии (10 923).

Наибольшее число умерших от заболевания и вызванных им осложнений в Италии — 13 915 случаев. В числе стран, в которых наибольшее количество летальных исходов болезни, Испания (10 003), США (5 316), Франция (4 503), Китай (3 287), Иран (3 160), Великобритания (2 921), Нидерланды (1 339), Бельгия (1 011), Германия (1 001).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: ТАСС

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