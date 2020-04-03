03.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Розыск: Насос украли на КНС в Бердске. Без воды могут остаться жители высоток

09:48 03.04.2020 Фото: МУП КБУ
0

Стоимость насоса оценивается в 130 тысяч рублей, ведется расследование.

Розыск: Насос украли на КНС в Бердске. Без воды могут остаться жители высоток
Насос украли, ведется расследование

В диспетчерскую службу МУП «КБУ» 01.04.2020 поступила заявка от УК «Тепм-Сервис» о подпоре на канализационной сети от многоквартирных жилых домов по ул. Заводская, 11/1, 11/2, по заявке был осуществлен выезд дежурной бригады МУП «КБУ», которая устранила подпор.

В 9-00 02.04.2020 ремонтной бригадой МУП «КБУ» при осмотре КНС по ул. Речная, 38а было обнаружено, что дверь КНС вскрыта и в КНС отсутствует резервный насос марки SL1.50.65.22.2.50D стоимостью более 130 тыс. руб.

Через КНС по ул. Черемушная, 38а канализуются 4 МКД: ул. Заводская, 11/1, 11/2, Речная, 38, 39. Отсутствие резервного насоса может привести к остановке системы водоотведения от вышеуказанных многоквартирных домов с затоплением подвалов и выходом сточных вод на поверхность, что ухудшит санитарно-гигиеническую обстановку и создаст угрозу причинения вреда здоровью населения.

Просьба ко всем жителям города Бердска, кто видел что-то подозрительное или обьладает какой-либо важной информацией по данному происшествию, сообщить в правоохранительные органы или в аварийно-диспетчерскую службу МУП «КБУ» по телефону 5-05-17.

Источник: МУП КБУ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут воров?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа дистанционное обучение с 6 апреля из-за коронавируса переходят школы Бердска
10:03 03-04-2020
На дистанционное обучение с 6 апреля из-за коронавируса переходят школы Бердска
Изоляция и массовое тестирование спасут Россию от миллионов смертей от коронавируса, заявил эксперт
10:00 03-04-2020
Изоляция и массовое тестирование спасут Россию от миллионов смертей от коронавируса, заявил эксперт
БердскРозыск: Насос украли на КНС в Бердске. Без воды могут остаться жители высоток
09:48 03-04-2020
Розыск: Насос украли на КНС в Бердске. Без воды могут остаться жители высоток
Покинет совет директоров банка "Тинькофф" Олег Тиньков
09:45 03-04-2020
Покинет совет директоров банка
Три тысячи туристов поместят на обсервацию в Новосибирске из-за коронавируса
09:30 03-04-2020
Три тысячи туристов поместят на обсервацию в Новосибирске из-за коронавируса
До 31 мая санаторий "Рассвет" приостанавливает прием и размещение гостей
09:30 03-04-2020
До 31 мая санаторий
1 млн человек превысило число зараженных коронавирусом в мире
09:16 03-04-2020
1 млн человек превысило число зараженных коронавирусом в мире
Нет новых случаев коронавируса в Новосибирской области на 2 апреля. На карантине 6354 человека
09:15 03-04-2020
Нет новых случаев коронавируса в Новосибирской области на 2 апреля. На карантине 6354 человека
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
09:12 03-04-2020
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
Бердск14 тонн горячего асфальта засыпают ежедневно в ямы на дорогах Бердска 1
09:00 03-04-2020
14 тонн горячего асфальта засыпают ежедневно в ямы на дорогах Бердска