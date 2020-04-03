Розыск: Насос украли на КНС в Бердске. Без воды могут остаться жители высоток

Насос украли, ведется расследование

В диспетчерскую службу МУП «КБУ» 01.04.2020 поступила заявка от УК «Тепм-Сервис» о подпоре на канализационной сети от многоквартирных жилых домов по ул. Заводская, 11/1, 11/2, по заявке был осуществлен выезд дежурной бригады МУП «КБУ», которая устранила подпор.

В 9-00 02.04.2020 ремонтной бригадой МУП «КБУ» при осмотре КНС по ул. Речная, 38а было обнаружено, что дверь КНС вскрыта и в КНС отсутствует резервный насос марки SL1.50.65.22.2.50D стоимостью более 130 тыс. руб.

Через КНС по ул. Черемушная, 38а канализуются 4 МКД: ул. Заводская, 11/1, 11/2, Речная, 38, 39. Отсутствие резервного насоса может привести к остановке системы водоотведения от вышеуказанных многоквартирных домов с затоплением подвалов и выходом сточных вод на поверхность, что ухудшит санитарно-гигиеническую обстановку и создаст угрозу причинения вреда здоровью населения.

Просьба ко всем жителям города Бердска, кто видел что-то подозрительное или обьладает какой-либо важной информацией по данному происшествию, сообщить в правоохранительные органы или в аварийно-диспетчерскую службу МУП «КБУ» по телефону 5-05-17.

Источник: МУП КБУ