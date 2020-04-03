Мягкие игрушки в человеческий рост дарили в Китае певице из Бердска

Победительница музыкальных конкурсов Дарья Сычева несколько лет пела в Стране восходящего солнца. Она искренне верит, что концерт, отмененный из-за коронавируса, состоится. А когда откроют границы, планирует побывать опять в Китае.

Дарья Сычева выступает на корпоративах и городских мероприятиях

35-летняя победительница регионального телевизионного конкурса молодых исполнителей «Музыка LIFE» в 2014 году, серебряный призер регионального конкурса «Ордынка» в 2012 году, Дарья Сычева планировала выступить с сольным концертом во дворце культуры «Родина». Но из-за самоизоляции отменены все массовые мероприятия, он не состоялся. Горожанка не отчаивается.

Дарья сколько себя помнит, всегда любила петь. Учиться пению пошла в 10 лет. Сначала занималась у Леонида Долгова, потом у Ирины Николаевой. Она 10 лет учила петь ребятишек в вокальной студии «Камертон» при городском Доме культуры, а в 2014 году уехала в Китай.

- Творческий человек должен быть все время в движении. Однообразие убивает искру. В Китае русские артисты ценятся и получают хороший гонорар. Зрители с восторгом принимали наши выступления, дарили не только цветы, но и огромных, почти в человеческий рост плюшевых игрушек, - призналась героиня рубрики «Курьер. Среда. Бердск» «Профессионалы XXI века».



Лето, море, цветы

Сибирячка очень тосковала по родным и друзьям, поэтому семья год назад перебралась в ее родной Бердск.

- За время отсутствия родной город поменялся. На улице Ленина появилось новое, эффектное освещение. На Микрорайоне красивые дворы и дома. Что не изменилось - это зима. Холод нагоняет на меня тоску. То ли дело лето. Я очень его жду. Надел футболку и шорты и вперед. Можно загорать, купаться в море. И просто радоваться солнцу, зелени, цветам ,- рассказала горожанка.

Молодая женщина прекрасно выглядит и признается, что не ходит к косметологу.



- Я не замучиваю себя уходовыми средствами. Стараюсь больше гулять. Спасибо моей любимой мамочке, она приучила меня не есть всякую гадость: майонез, картошку фри и блюда в кляре. Меня тянет на здоровую еду. Готовит в нашей семье чаще муж - свои национальные, корейские блюда. Я обожаю все остренькое, особенно суп с морепродуктами,- сообщила Дарья.

Концерту быть!

В повседневной жизни горожанка предпочитает свободный стиль одежды. В числе любимых - платья и кроссовки. Сценические наряды шьет на заказ.

Сейчас Дарья Сычева выступает на корпоративах и городских мероприятиях. К своему 35-летию в марте она планировала сольный концерт. Готовилась полгода, репетировала.

Дарья исполняет популярные эстрадные песни. В ее творческом арсенале - песни Ани Лорак, Ирины Дубцовой, Анжелики Варум, ремиксы Софии Ротару. Среди любимых авторов — Полина Гагарина. Дарья однажды была на ее концерте и плакала от счастья.



- Каждое выступление дарит непередаваемые эмоции. Это возможность донести до зрителя то, что тебе дорого. И я искренне верю, что пандемия коронавируса стихнет, и зрители смогут попасть на мой грандиозный и феерический концерт, - заключила бердчанка.