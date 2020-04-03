Мягкие игрушки в человеческий рост дарили в Китае певице из Бердска

35-летняя победительница регионального телевизионного конкурса молодых исполнителей «Музыка LIFE» в 2014 году, серебряный призер регионального конкурса «Ордынка» в 2012 году, Дарья Сычева планировала выступить с сольным концертом во дворце культуры «Родина». Но из-за самоизоляции отменены все массовые мероприятия, он не состоялся. Горожанка не отчаивается.
Дарья сколько себя помнит, всегда любила петь. Учиться пению пошла в 10 лет. Сначала занималась у Леонида Долгова, потом у Ирины Николаевой. Она 10 лет учила петь ребятишек в вокальной студии «Камертон»
при городском Доме культуры, а в 2014 году уехала в Китай.
- Творческий человек должен быть все время в движении. Однообразие убивает искру. В Китае русские артисты ценятся и получают хороший гонорар. Зрители с восторгом принимали наши выступления, дарили не только цветы, но и огромных, почти в человеческий рост плюшевых игрушек, - призналась героиня рубрики «Курьер. Среда. Бердск» «Профессионалы XXI века».
Лето, море, цветы
Сибирячка очень тосковала по родным и друзьям, поэтому семья год назад перебралась в ее родной Бердск.
- За время отсутствия родной город поменялся. На улице Ленина появилось новое, эффектное освещение. На Микрорайоне красивые дворы и дома. Что не изменилось - это зима. Холод нагоняет на меня тоску. То ли дело лето. Я очень его жду. Надел футболку и шорты и вперед. Можно загорать, купаться в море. И просто радоваться солнцу, зелени, цветам ,- рассказала горожанка.
Молодая женщина прекрасно выглядит и признается, что не ходит к косметологу.
Концерту быть!
В повседневной жизни горожанка предпочитает свободный стиль одежды. В числе любимых - платья и кроссовки. Сценические наряды шьет на заказ.
Сейчас Дарья Сычева выступает на корпоративах и городских мероприятиях. К своему 35-летию в марте она планировала сольный концерт. Готовилась полгода, репетировала.
Дарья исполняет популярные эстрадные песни. В ее творческом арсенале - песни Ани Лорак, Ирины Дубцовой, Анжелики Варум, ремиксы Софии Ротару. Среди любимых авторов — Полина Гагарина. Дарья однажды была на ее концерте и плакала от счастья.