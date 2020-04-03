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Обнищание. 300 тысяч человек могут признать себя банкротами из-за коронавируса в России

11:45 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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В 2019 году суды признали банкротами 68 тыс 980 российских граждан.

Обнищание. 300 тысяч человек могут признать себя банкротами из за коронавируса в России
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Одним из последствий нынешней сложной ситуации в экономике может стать резкий рост числа людей, намеренных воспользоваться процедурой упрощенного банкротства или же намеренных взять кредитные каникулы для снижения кредитного бремени и стабилизации собственного материального положения.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Финансовым университетом при Правительстве РФ (имеется в распоряжении «Российской газеты»). В нем отмечается, что в 2019 году, согласно данным проекта «Федресурс», суды признали банкротами 68 тыс 980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей. В 2020 году банкротами могут стать минимум 140 тыс человек. А с учетом планируемого упрощения процедуры банкротства граждан их число может вырасти до 300 тысяч человек.

Еще 3% россиян готовы сегодня попросить банк о кредитных каникулах, или знают о подобных намерениях среди своих друзей и знакомых. Это в 4 раза больше, чем год назад. В 2020 году число получателей подобной льготы может составить до 200 тыс человек.

Мероприятия по упрощению доступа к кредитным каникулам и облегчению процедуры банкротства физических лиц частично были реализованы правительством еще до кризиса. Однако в марте на фоне экономических сложностей, усугубившихся в связи с развитием эпидемии коронавируса они стали особенно актуальными. Сейчас в правительстве готовится дополнительный комплекс мер, который позволит россиянам, попавшим в трудное экономическое положение, пройти процедуру банкротства во внесудебном упрощенном порядке с минимальными издержками. Предложен также пакет мер по упрощению процедуры получения гражданами кредитных каникул.

в результате проведенного Финуниверситетом опроса наибольший спрос на процедуру упрощенного банкротства ьыл отмечен в таких городах, как Москва, Тольятти, Астрахань, Смоленск и Краснодар. Меньше всего потенциальных банкротов в Симферополе, Севастополе, Махачкале, Якутске и Грозном.

Самое большое потенциальных соискателей кредитных каникул исследование зафиксировало в следующих городах: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Краснодар. Меньше всего претендентов на кредитные каникулы в Махачкале, Грозном, Симферополе, Чите и Барнауле.

Источник: Российская газета

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