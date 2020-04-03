Как платить зарплаты: с какого месяца можно не платить страховые взносы с ФОТ бизнесу, рассказала начальник налоговой инспекции Елена Перемитина Бердска

Как платить зарплату упрощенцам в апреле? Уже действует отсрочка по страховым взносам в Бердске?

Бизнес Бердска может потерпеть крах из-за коронавируса

С какого времени предоставляется отсрочка по налоговым платежам для среднего и малого бизнеса. на этот вопрос в беседе с «Курьер. среда. Бердск» сегодня, 3 апреля, ответила Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Новосибирской области Елена Перемитина.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации. Помимо того, что из-за коронавируса он объявил текущую неделю каникулярной — с 28 марта по 5 апреля, он сделал еще несколько важных заявлений в части поддержки бизнеса из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, для юридических лиц и для тех предпринимателей, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, перенесены сроки уплаты всех налогов на шесть месяцев.

— Это касается всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. Новые сроки уплаты продлены на полгода. Что это значит: за этот период не будет пени, — отметила Елена Анатольевна.

Для тех субъектов, которые не включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, но которые пострадали из-за коронавирусной инфекции, срок уплаты переносится на три месяца.

При этом предприниматели будут сдавать декларации, а налог будет начисляться. Но меры взыскания по ним применяться не будут. Сам по себе налог не отменен, перенесен лишь срок его уплаты. Это мера уже принята.

— На сегодняшний день те, кто находятся на упрощенной система налогообложения, сдают расчеты. В декларации по налогу на прибыль, которые сданы, эти шесть месяцев отсрочки уже применены. На зарплату первого квартала та, которая будет отображена в расчетах, будет применяться продление сроков уплаты налогов и страховых взносов на шесть или три месяца, — резюмировала Елена Анатольевна.

О снижении ставок по страховым взносам. Это та норма которую очень ждут, и о которой было заявлено президентом, но пока закон официально не принят.

Закон об этом был одобрен советом федерации еще 31 марта. Уведомление об этом уже направлено в Госудуму и президенту. Документ в скором времени уже должен быть опубликован.

Предполагается, что для субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 апреля планируется применяться пониженная ставка страховых взносов в размере 15% вместо 30%, которые есть сейчас. Из них 10% уйдут в пенсионное страхование, 5% в медицинское страхование, а социальное страхование — ставка 0%.

Но это будет касаться не всех выплат в пользу работников, а только тех, чья заработная плата превышает минимальный размер оплаты труда.

— Если у человека зарплата 25000 рублей, а в Новосибирской области минимальная заработная плата 15 162 рубля, то 15 162 рубля будут облагаться страховыми взносами по ставке 30%, а разница — 9 838 рублей — будет облагаться по пониженной ставке в размере 15%, — разъяснила Елена Перемитина.

Стоит отметить, что страховые взносы — это налог, который оплачивает работодатель за счет своих средств.