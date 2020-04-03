Четыре губернатора подали в отставку за 2 дня в России

Отставки начались после нового обращения Путина к нации

В четверг, 2 апреля, о своем уходе заявили главы двух регионов — Игорь Орлов из Архангельской области и Сергей Гапликов — из Республики Коми. В тот же день в соответствии с решением президента место Орлова занял глава Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, место Гапликова — заместитель министра здравоохранения Владимир Уйба. НАО же возглавил вице-губернатор региона Юрий Бездудный.

Сообщения об этих ротациях появились сразу после выступления Владимира Путина, посвященного распространению коронавируса в России. В связи с пандемией глава государства объявил нерабочим весь апрель. К этому моменту в Коми были зафиксированы 56 случаев заражения коронавирусом, в Архангельской области — семь, в НАО — ни одного.

Политолог Ростислав Туровский полагает, что решения об отставках двух губернаторов-единороссов были приняты раньше. «Вероятно, Кремль поначалу готов был дождаться завершения эпидемии, но поскольку нерабочий период затянулся, откладывать отставки на неопределенный срок тоже было нельзя, — сказал он. — Поэтому отставки совпали с очередным выступлением Путина».

Неизбираемый губернатор

Игорь Орлов заявил, что решил уйти в отставку из-за результатов социологических исследований, и добавил, что президент страны должен решить, кто будет готовить Архангельскую область к выборам губернатора. Как сообщал РБК летом, закрытые соцопросы, проведенные для администрации президента в октябре—ноябре 2018 года и в марте 2019-го, показали: 55-летний архангельский губернатор входил в пятерку глав регионов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

Орлов возглавил область в 2012 году. В 2015 году, после возвращения прямых выборов губернаторов, он избрался с результатом, который позволил избежать второго тура, — 53,25%.

Главными проблемами архангельского губернатора политолог Туровский назвал неэффективное управление и непопулярность. И Архангельскую область, и Коми затронула мусорная реформа, вызвавшая протесты, на которые власти реагировали невнятно или даже агрессивно, добавил эксперт.

Мусорная проблема

По итогам закрытых опросов, проведенных в марте прошлого года, глава Архангельской области занял третье место среди губернаторов, замены которых жители хотят больше всего, и четвертое — по уровню недоверия населения. Источники РБК тогда рассказали, что на показателях Орлова сказывается негативное отношение жителей региона к строительству полигона твердых коммунальных отходов на станции Шиес, которое вызвало многочисленные и громкие протесты. Предполагалось, что туда будут вывозиться отходы из Москвы; позже Орлов в разговоре с РБК допустил, что будет приниматься мусор и из других регионов. Затем стройку полигона приостановили, а в январе суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры полигона.

Политолог Александр Пожалов считает, что в 2015 году Орлову удалось победить на выборах только «за счет беспрецедентной сушки явки и договоренностей с парламентскими партиями, чтобы они выставили технических кандидатов и не вели активных кампаний». В ходе мусорных протестов Орлов «не показал способности к антикризисной коммуникации, многие его публичные заявления в адрес протестующих работали на разжигание протестных настроений, а сами протесты затянулись», добавляет Пожалов. «Его отставка могла произойти и в прошлом году, а то, что она так затянулась, можно объяснить тем, что власти пытались довести до «точки невозврата» проект с вывозом в регион московского мусора, чтобы не оставлять эту проблему преемнику Орлова», — резюмирует эксперт.

Назначение в регион Цыбульского политолог объяснил тем, что глава НАО — «не варяг в чистом виде, а губернатор, который уже почти два года возглавляет соседний регион и находится в повестке региональной проблематики». Кроме того, Цыбульский — представитель новой кремлевской кадровой линейки, губернатор-«технократ». «Благодаря работе в НАО есть расчет на то, что Цыбульского поддержит крупный сырьевой бизнес, и он сможет предложить решения по увеличению бюджета Архангельской области, — предположил Пожалов. — В отличие от Орлова, за которым тянулся шлейф негативных высказываний и действий в адрес населения и оппозиции, Цыбульский может начать выстраивать отношения с чистого листа».

Источники РБК рассказали, что после назначения Цыбульского НАО и Архангельская область могут быть объединены в единый субъект. Уточнить сроки объединения они не смогли. По закону вопрос об объединении регионов может быть вынесен на референдум.

Регион с расколотыми элитами

В отличие от Орлова, 49-летний Гапликов причины своей отставки публично объяснять не стал. Он пришел в регион в 2016 году после ареста Вячеслава Гайзера. Уход Гапликова, как и Орлова, не был неожиданностью: к главе Коми у федерального центра давно были претензии, сказал РБК заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Гапликов возглавил республику, когда политические элиты в ней были расколоты, добавил он. «Половина правящей элиты в данный момент осуждена, в частности экс-глава Коми Вячеслав Гайзер отбывает 11 лет в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также отмывании доходов», — напомнил эксперт.

«У Орлова и Гапликова разные ситуации, поэтому связывать их только с эпидемией коронавируса я бы не стал. Хотя на решении по отставке Гапликова, возможно, и сказалась тяжелая ситуация с распространением инфекции», — считает Макаркин.

К 2 апреля в Коми был зафиксировано 56 случаев заражения, республика заняла четвертое место по распространению коронавируса. Назначение Уйбы главой Коми Макаркин назвал ожидаемым. Замглавы Минздрава находился в кадровом резерве и рассматривался Кремлем как один из кандидатов в губернаторы, отмечает эксперт. «Не исключено, что его назначили в Коми с учетом того, что он специалист в области медицины», — полагает политолог.

Как и в Архангельской области, в Коми были «мусорные протесты», и это тоже отразилось на рейтинге главы, напоминает политолог Туровский. Осенью в столице Коми, Сыктывкаре, прошел митинг (организаторы оценили число участников в 5 тыс. человек) против строительства мусорного полигона Шиес на границе соседней Архангельской области.

Источник: РБК