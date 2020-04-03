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Красота / Общество

Мои ногти в трещинах и пятнах: что сделает ваши ногти здоровыми после лака?

11:55 03.04.2020 Фото: pixabya.com
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Если вы заметили изменение внешнего вида, текстуры или формы ваших ногтей, это может быть связано с недостатком питательных веществ.

Мои ногти в трещинах и пятнах: что сделает ваши ногти здоровыми после лака?
коричневые пятна на ногтях могут быть признаком заболевания кожи и суставов

Хотя лак для ногтей может сделать ваши ногти красивыми, он может повредить их в долгосрочной перспективе. Естественные способы сделать ваши ногти розоватыми и блестящими.

Ваши ногти могут многое сказать о вашем здоровье. Здоровые ногти и ногти на ногах гладкие и имеют розоватый цвет. Адекватное потребление витаминов, минералов и питательных веществ имеет важное значение для роста, формирования и укрепления ногтей. Если вы заметили изменение внешнего вида, текстуры или формы ваших ногтей, это может быть связано с недостатком питательных веществ. Ногти также являются показателем других проблем со здоровьем.
Например, коричневые пятна на ногтях могут быть признаком заболевания кожи и суставов, называемого псориазом.

Хотите сделать свои ногти розоватыми и блестящими?

Помимо здорового питания, регулярный уход может помочь достичь этого. Молоко и молочные продукты полезны для ваших ногтей. В то время как лак для ногтей может сделать ваши ногти красивыми, его регулярное нанесение может повредить их в долгосрочной перспективе.
Есть несколько домашних средств, которые могут сделать ваши ногти блестящими, как никогда.
Вот несколько быстрых и простых способов сделать ваши ногти розоватыми и блестящими:

Лимонный сок: не только лимонный сок может придать блеск вашим ногтям, но также удалит с них пятна.
Замочите руки в смеси лимонного сока, уксуса и теплой воды. Аккуратно втирайте кисточку в ногти, сохраняя их пропитанными в смеси. Через некоторое время вымойте руки теплой водой. Попробуйте это лечение один раз в неделю.

Детское масло: частое воздействие воды может сделать ваши ногти сухими и ломкими. Ежедневное массирование ногтей детским маслом может помочь зафиксировать естественную влагу ваших ногтей и сохранить их сильными и блестящими.

Оливковое масло: добавьте несколько капель оливкового масла в миску с теплой водой. Замочите ногти в нем на некоторое время. Затем мягко помассируйте ногти и кутикулу теплым оливковым маслом. Делайте это ежедневно, чтобы получить блестящие ногти.

Розовая вода: наносите розовую воду на ногти ежедневно, чтобы защитить естественный розовый цвет ваших ногтей. Мытье ногтей смесью лимонного сока и розовой воды может помочь уменьшить пятна на ногтях. Делайте это три раза в неделю, и вы сможете получить чистые, блестящие и здоровые ногти.

Вазелин: массируйте ногти с помощью вазелина после каждой ванны и перед сном. Это может предотвратить потерю ногтями естественной влаги и сохранить их естественный блеск.

Источник: thehealthsite.com

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