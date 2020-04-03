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Изрезал ножом в грудь посетителей пивнушки грабитель на видео в Новосибирске

12:45 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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24-летнего новосибирца уже задержала полиция.

Изрезал ножом в грудь посетителей пивнушки грабитель на видео в Новосибирске
Мужчина напал с ножом на посетителей магазина

2 апреля в 17.00 в магазине по улице Земнухова мужчина нанес ножевые ранения двоим посетителям в возрасте 26 и 28 лет, после чего скрылся. Потерпевшие были госпитализированы с колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости. Сообщение о происшествии поступило в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен 24-летний мужчина, который был задержан по месту жительства на территории Калининского района. Также полицейские изъяли орудие преступления.

В отношении задержанного следователем отдела полиции №4 «Калининский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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