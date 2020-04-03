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Когда платить 15%, а когда 30% страховых взносов с ФОТ из-за COVID-19, рассказала начальник налоговой инспекции Бердска

12:21 03.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Предполагается, что для субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 апреля планируется применяться пониженная ставка страховых взносов в размере 15% вместо 30%, которые есть сейчас.

Когда платить 15%, а когда 30% страховых взносов с ФОТ из за COVID 19, рассказала начальник налоговой инспекции Бердска
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Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Когда платить 15%, а когда 30% страховых взносов с ФОТ из за COVID 19, рассказала начальник налоговой инспекции Бердска

Когда платить 15%, а когда 30% страховых взносов с ФОТ из-за COVID-19, рассказала начальник налоговой инспекции БердскаКак платить зарплаты: с какого месяца можно не платить страховые взносы с ФОТ бизнесу, рассказала начальник налоговой инспекции Елена Перемитина БердскаЕщё 6 новостей

Вчера, 2 апреля, президент России Владимир Путин повторно обратился к нации из-за коронавирусной инфекции. Напомним, его первое обращение состоялось 25 марта. Тогда он объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Однако вчера каникулы продлены до 30 апреля.

— О снижении ставок по страховым взносам. Это та норма которую очень ждут, и о которой было заявлено президентом, но пока закон официально не принят, — сообщила Елена Перемитина.

Закон об этом был одобрен советом федерации еще 31 марта. Уведомление об этом уже направлено в Госудуму и президенту. Документ в скором времени уже должен быть опубликован.

Предполагается, что для субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 апреля планируется применяться пониженная ставка страховых взносов в размере 15% вместо 30%, которые есть сейчас. Из них 10% уйдут в пенсионное страхование, 5% в медицинское страхование, а социальное страхование — ставка 0%.

Но это будет касаться не всех выплат в пользу работников, а только тех, чья заработная плата превышает минимальный размер оплаты труда.

— Если у человека зарплата 25000 рублей, а в Новосибирской области минимальная заработная плата 15 162 рубля, то 15 162 рубля будут облагаться страховыми взносами по ставке 30%, а разница — 9 838 рублей — будет облагаться по пониженной ставке в размере 15%, — разъяснила Елена Перемитина.

Стоит отметить, что страховые взносы — это налог, который оплачивает работодатель за счет своих средств.

«Курьер. Среда. Бердск» уже рассказывал о том, с какого месяца с зарплаты работников введена отсрочка по налогам.

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От редакции

Все понятно?

Аноним, 03 апреля 2020 13:21
НВР:
Понятно, что воспользоваться смогут немногие...

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