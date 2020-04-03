В обсерватор на 14 дней закроют прилетевших из-за границы жителей Бердска

На первом борту, прибывшего из Таиланда в Толмачево, бердчан не было. Сколько их прилетит позже — неизвестно.

По словам Аллы Дробинской на карантине по коронавирусу находится 274 бердчанина, прибывших из-за границы

Ни одного случая коронавируса не зарегистрировано на 3 апреля в Бердске.

На пресс-конференции в горадминистрации 3 апреля главврач бердской горбольницы сообщила, что по состоянию на 3 апреля на карантине находится 274 бердчанина, прибывших из-за границы, из них 62 ребенка.

— По сравнению с предыдущим днем у нас минус 15 человек. Мы сняли с учета по карантину 23 человека и, соответственно, пациенты, которые к нам поступают — это единичные, по предписанию Роспотребнадзора. Пациенты находятся на контроле, мы с ними созваниваемся. В течение дня с 15.00 до 20.00 выезжает медицинская бригада, которая проводит медосмотр. Те пациенты, которые находятся у нас на изоляции, чувствуют себя удовлетворительно, температура у них нормальная. Как положено на 10 сутки мы берем анализы и отправляем в Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирска. На сегодняшний день, все пациенты, снятые с учета, по результатам проведения лабораторных анализов, здоровы — все тесты пришли отрицательные. Для пациентов, находящихся на карантине, жесткие предписания не изменились. Эти пациенты должны находится дома и не покидать помещения. В случае, если у них развивается проявление острой респираторной вирусной инфекции, в этот же день мы этих пациентов осматриваем и переводим в областную инфекционную больницу №1 либо в детскую инфекционную больницу. За последние сутки таких переводов не было, — рассказала Алла Николаевна.

За все время было лишь четыре случая, когда люди, находившиеся на карантине, заболевали ОРВИ. Три случая уже сняты. Один пациент находится в инфекционной больнице. Там сразу берутся тесты. Через два-три дня уже есть предварительные результаты. Поэтому в этом случае, если были бы положительные результаты, то мы владели бы ситуацией, подчеркнула Алла Николаевна.

На сегодняшний день жители Новосибирска и области, прилетающие из неблагополучных стран по коронавирусу, будут размещены в обсерваторах, рассказала Алла Дробинская.

Среди пассажиров первого борта, прилетевших из Таиланда и помещенных в обсерватор, бердчан не было.

Пока нет информации, с каким рейсом в Толмачево прибудут жители Бердска. Все происходит в режиме онлайн.

Места для обсерваторов определяет Роспотребнадзор Новосибирской области.