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До 15 апреля получат выплату в 75 тыс. рублей к 75-летию Победы участники ВОВ. Кто еще получит подарок от Путина?

17:33 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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Без учета военных пенсионеров выплату к юбилею Победы получит порядка миллиона человек: 442 тыс. – в размере 75 тыс. рублей, 575 тыс. – в размере 50 тыс. рублей.

До 15 апреля получат выплату в 75 тыс. рублей к 75 летию Победы участники ВОВ. Кто еще получит подарок от Путина?
Без учета военных пенсионеров выплату к юбилею Победы получит порядка миллиона человек

В соответствии с поручением президента Владимира Путина Пенсионный фонд России до конца апреля предоставит единовременную выплату ветеранам к юбилею Победы. Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, к середине месяца средства получит большинство ветеранов.

Выплата к 75-й годовщине Победы предоставляется беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных. Ветеранам, их близким или представителям не нужно подавать каких-либо заявлений и обращаться в ПФР.

Согласно указу 75 тыс. рублей выплачиваются:

инвалидам Великой Отечественной войны,
ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 января 1995 года,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны,
вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и войны с Японией,
вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тыс. рублей предоставляется: · ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 января 1995 года, · бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Без учета военных пенсионеров выплату к юбилею Победы получит порядка миллиона человек: 442 тыс. – в размере 75 тыс. рублей, 575 тыс. – в размере 50 тыс. рублей.

26 марта Пенсионный фонд профинансировал доставку первых выплат ветеранам на сумму 17,7 млрд рублей. Средства были направлены «Почте России» и другим почтовым организациям, которые в настоящее время доставляют пенсии и пособия большинству ветеранов.

Выплата к юбилею Победы предоставляется дополнительно к ежегодной майской выплате 10 тыс. рублей, которая положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в соответствии с указом президента № 186 от 24 апреля 2019 года.

Источник: pfrf.ru

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