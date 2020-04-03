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Красота / Общество

Хотите красивую грудь? Маммопластика: что важно знать?

17:21 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе ее проведения врач изменяет размер и форму груди, при этом используются специальные импланты, позволяющие увеличить или уменьшить указанный орган.

Хотите красивую грудь? Маммопластика: что важно знать?
Некоторым женщинам грудь просто мешает нормально жить

Маммопластика — высокотехнологичное вмешательство. В ходе ее проведения врач изменяет размер и форму груди, при этом используются специальные импланты, позволяющие увеличить или уменьшить указанный орган.

Показания и противопоказания
Маммопластика проводится и по медицинским показаниям, и по желанию пациентки (из эстетических соображений). Вот наиболее распространенные случаи, при которых необходимо такое хирургическое вмешательство.

Атрофия груди, образовавшаяся после лактации. Вследствие кормления малыша молочные железы деформируются, а пластика позволяет ликвидировать такие деформации.
Требуется реконструкция. Могла быть проведена операция по удалению образований, что привело к изменению формы органа.
Мастоптоз, приводящий к опущению бюста. Подобное происходит с возрастом. С помощью операции удастся подтянуть мышцы и придать им необходимую форму.
Очень маленькая грудь. В целях увеличения молочных желез женщины могут употреблять гормоны, но они дают лишь минимальный эффект, который длится непродолжительное время. Хирургическое вмешательство дает долговременный результат.
Чрезмерно крупный бюст. Некоторым женщинам грудь просто мешает нормально жить. Возникают сложности при занятии спортом, приходится шить на заказ одежду, существуют иные трудности. Прооперировавшись, таким женщинам удастся повысить качество жизни.

Важно осознавать, что маммопластика — операция серьёзная. К выбору врача нужно подойти со всей ответственностью. Итог напрямую зависит от его квалификации.
Есть противопоказания: наличие новообразований, возраст до 18 лет, наличие серьезного психического расстройства, если прошло менее 6 месяцев после лактации, обострение хронической патологии.

Важные преимущества процедуры
Благодаря маммопластике удастся устранить изъяны тела, что в результате избавит от проблем психологического характера. Женщина станет соблазнительнее, что поспособствует росту ее самооценки.
Существует еще несколько преимуществ процедуры.

После вмешательства можно кормить ребенка грудью. Не травмируется ткань молочной железы.
Бюст становится максимально удобным для своей обладательницы. Можно носить желаемую одежду.
После лактации не придется проводить операцию повторно. Грудь надолго сохраняет красивую форму.
Что важно знать?
Нужно создать оптимальные условия. С этой целью пациентке необходимо за четырнадцать суток до установленной даты перестать принимать препараты на базе салицилатов. Также нельзя принимать гормоны.

Некоторые пациентки чувствуют различные неестественные явления.

Ткань может уплотняться. Отклонением это не является: так организм реагирует на произошедшие изменения, что является нормальным, учитывая, что в тело попал чужеродный предмет, который там осваивается.
В течение трех месяцев после выполненных манипуляций противопоказаны серьезные физические нагрузки. Нельзя делать движения, которые приводят к возникновению боли или к иным неприятным ощущениям. От этого напрямую зависит самочувствие.

На протяжении шестидесяти дней следует носить компрессионное бельё, которое разрешено чередовать со спортивными бюстгальтерами.
Хотите красивую грудь? Маммопластика: что важно знать?

Источник: medicinform.net

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