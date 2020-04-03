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Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию

21:15 03.04.2020, Алена Романцова Фото: Евгения и Ольги Горте
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Вывозной авиарейс из Индонезии планируется 5 апреля. На этот самолет супруги не попали, хоть и регистрировались на вывоз в посольстве. Как идет распределение, кто полетит первым — им не известно.

Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию
Туристы не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию

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Остаются в Индонезии и не могут вернуться в Россию Ольга и Евгений Горте вместе с сотнями туристов после закрытия границ. Напомним, молодая пара прилетела на Бали 31 января. Свою историю Оля и Женя рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля, как у них кончаются деньги и еда. Они приехали на отдых как туристы. Планировали пробыть за границей два месяца. Последний срок визы у них прошел 30 марта. Напомним, 30 марта Россия закрыла границы. Ребята купили билеты в Россию через сайт VietJet — S7. Но потом им пришло сообщение на электронную почту о том, что рейс отменен. Деньги никто не вернул – они потратили 70 тыс. рублей.

— Сейчас мы живем в мини-отеле. Нас пять человек взрослых и один ребенок. Пока настроение нормальное, ждем решений каки-то для нас. Но деньги заканчиваются, — рассказал Евгений Горте 3 апреля.

Женя сказал, у него есть информация, что Москва может принимать только 500 россиян в день. Он говорит, что на данный момент на Бали находится порядка 3000 россиян. В Тайланде порядка 15000 человек. Он отметил, что ситуация критичная — у многих кончаются деньги, люди в панике. Многих выселяют из отелей.

На горячей линии Ростуризма «Курьер. Среда. Бердск» ответили, что вывозной рейс из Индонезии планируется на 5 апреля.

— Граждан надо зарегистрироваться на сайте посольства РФ в Индонезии. Каждое посольство составляет списки, кого нужно вывозить. На 5 апреля планируется вылет самолета из Денпасара, — уточнили операторы 3 апреля.

Сколько человек нужно вывезти из Индонезии — на горячей линии затруднились ответить.

Женя рассказал, сегодня, 3 апреля, что на этот самолет они не попали, хоть они и регистрировались Ему сотрудники послольства говорят, что в этом списке около 3-4 тысяч россиян.

— Нам отвечают, что они сами будут анализировать кто полетит, а кто нет, — сетует Евгений.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться в посольство Российской Федерации в Республике Индонезии, до министерства иностранных дел РФ. Все линии перегружены, зачастую отвечают, что все операторы заняты и обрывается связь. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Есть знакомые, кто не могу вернуться?

Аноним, 03 апреля 2020 15:31
Отдыхайте,романтики!
Иван Петрович, 03 апреля 2020 15:39
А почему их называют туристами? Туристы, это те, кто изучают иностранные культуры и достопримечательности. Они поехали на Бали, на пляж, на два месяца. ДВА МЕСЯЦА НА ПЛЯЖЕ!!! Это не туристы, а бездельники и прожигатели жизни. Давайте будем называть вещи своими именами.
Скажите, а за чей счет им будут помогать? Опять отберут у таких как я, т.е. у тех, кто содержит семью на зарплату 30 тыс руб и видит Бали только по телевизору?
Аноним, 03 апреля 2020 15:45
Да пусть и дальше отдыхают.Пьют воду,может и дотянут до Родины
Аноним, 03 апреля 2020 15:50
Хорошего настроения им:).Отдыхайте дальше ребята.Наслаждайтесь видами
Андрей, 03 апреля 2020 15:58
Два месяца на Бали!!!Продлите сказку!
Анча, 03 апреля 2020 16:00
Ну отдыхали, пускай еще отдохнут. Ждали до последнего, пускай еще месяц там поживут. Уляжется все, да вернутся
Аноним, 03 апреля 2020 16:02
Чего вы всё пишите про них, были б хоть бердчане, людей с бОльшими проблемами миллиарды.
Аноним, 03 апреля 2020 23:18
От же "страдальцы",мы тут весны не видим как символы года по норкам сидим а они на Бали бедолаги!!!
Андрей, 03 апреля 2020 23:35
А чего суетятся? За отопление платить не надо, зимняя одежда не нужна- ешь кокосы, грызи бананы- лафа.

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