С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени

Подобные опухоли могут возникать из-за нарушения развития клеток эмбриона. И в них могут находиться не только зубы, волосы и кости, но и даже отдельные части тела или органы.

Прооперированную пациентку выписали на следующий день

В Депздраве рассказали, из-за чего могут возникать такие новообразования.

В Тюмени хирурги удалили пациентке опухоль, внутри которой обнаружили зубы и волосы эмбриона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Депздрав региона.

— В клинику поступила пациентка с диагнозом «кистома яичника». Во время лапароскопической лазерной овариоцистэктомии врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте содержались пучок волос и четыре зуба, — говорится в сообщении.

В Депздраве области пояснили, что подобные опухоли могут возникать из-за нарушения развития клеток эмбриона. И в них могут находиться не только зубы, волосы и кости, но и даже отдельные части тела или органы.

Прооперированную пациентку выписали на следующий день, спустя неделю она сможет вернуться к активному образу жизни.

Источник: life.ru