03.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени

20:46 03.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Подобные опухоли могут возникать из-за нарушения развития клеток эмбриона. И в них могут находиться не только зубы, волосы и кости, но и даже отдельные части тела или органы.

С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени
Прооперированную пациентку выписали на следующий день

В Депздраве рассказали, из-за чего могут возникать такие новообразования.

В Тюмени хирурги удалили пациентке опухоль, внутри которой обнаружили зубы и волосы эмбриона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Депздрав региона.

— В клинику поступила пациентка с диагнозом «кистома яичника». Во время лапароскопической лазерной овариоцистэктомии врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте содержались пучок волос и четыре зуба, — говорится в сообщении.

В Депздраве области пояснили, что подобные опухоли могут возникать из-за нарушения развития клеток эмбриона. И в них могут находиться не только зубы, волосы и кости, но и даже отдельные части тела или органы.

Прооперированную пациентку выписали на следующий день, спустя неделю она сможет вернуться к активному образу жизни.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как часто вы обследуетесь у гинеколога?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах зарегистрировано в России на 3 апреля
21:04 03-04-2020
4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах зарегистрировано в России на 3 апреля
Фото: вот так в Италии стоят в очередь в супермаркет во время коронавируса
21:02 03-04-2020
Фото: вот так в Италии стоят в очередь в супермаркет во время коронавируса
Как вести себя при режиме ЧС. Правила установил Мишустин на фоне распространения COVID-19
21:00 03-04-2020
Как вести себя при режиме ЧС. Правила установил Мишустин на фоне распространения COVID-19
Фото: останемся в трусах, но все будет хорошо! Так веселят друг друга итальянцы
20:56 03-04-2020
Фото: останемся в трусах, но все будет хорошо! Так веселят друг друга итальянцы
С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени
20:46 03-04-2020
С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени
Зарезал заступившегося за пенсионерку юношу грабитель-рецидивист в Нижегородской области
20:45 03-04-2020
Зарезал заступившегося за пенсионерку юношу грабитель-рецидивист в Нижегородской области
Без работы остаются европецйы
20:39 03-04-2020
Без работы остаются европецйы
Розыск: Пропал без вести мужчина с татуировкой «Инь-Янь» на руке в Новосибирске
20:30 03-04-2020
Розыск: Пропал без вести мужчина с татуировкой «Инь-Янь» на руке в Новосибирске
Кому и на какой срок положены кредитные каникулы в России из-за коронавируса
20:15 03-04-2020
Кому и на какой срок положены кредитные каникулы в России из-за коронавируса
БердскАвтоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске
20:00 03-04-2020
Автоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске