03.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Затравили в Армении: Изменила форму ягодиц и удалила ребра армянская барби Лилит Мартиросян

19:53 03.04.2020 Фото: clutch.ua
0

Ради мечты девушка изменила и лицо, и тело. Она удалила несколько ребер, чтобы талия была максимально похожа на талию куклы Барби, также изменила форму ягодиц.

Затравили в Армении: Изменила форму ягодиц и удалила ребра армянская барби Лилит Мартиросян
Родная Армения не поддержала взгляды девушки на красоту

Лилит Мартиросян — известная в Армении модель и участница конкурсов красоты. Природа действительно подарила девушке большие глаза и правильные черты лица, но это ее все ровно не остановило.
Сейчас Лилит учится в Милане на дизайнера. Для того, чтобы стать такой как Барби, армянка воспользовалась услугами пластической хирургии. Одной операции было мало, поэтому пришлось сделать несколько.

Ради мечты девушка изменила и лицо, и тело. Она удалила несколько ребер, чтобы талия была максимально похожа на талию куклы Барби, также изменила форму ягодиц.

Родная Армения не поддержала взгляды девушки на красоту. Поэтому она изменила имя на Лили Морто и уехала в Европу. Армянская Барби говорит, что пока не хочет возвращаться домой, поскольку здесь совсем другое отношения к таким людям.

Лили знает, что все ровно не все понимают ее, зачем она это делает. Самой девушке кажется, что она еще не похожа на реальную куклу. Она планирует и дальше перевоплощаться.
На данный момент восточная Барби активно ведет свой Instagram, где у нее 88,6 тысяч подписчиков.

Источник: clutch.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Разве кукольная внешность поможет стать счастливым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: вот так в Италии стоят в очередь в супермаркет во время коронавируса
21:02 03-04-2020
Фото: вот так в Италии стоят в очередь в супермаркет во время коронавируса
Как вести себя при режиме ЧС. Правила установил Мишустин на фоне распространения COVID-19
21:00 03-04-2020
Как вести себя при режиме ЧС. Правила установил Мишустин на фоне распространения COVID-19
Фото: останемся в трусах, но все будет хорошо! Так веселят друг друга итальянцы
20:56 03-04-2020
Фото: останемся в трусах, но все будет хорошо! Так веселят друг друга итальянцы
С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени
20:46 03-04-2020
С зубами и волосами эмбриона внутри удалили опухоль у женщины в Тюмени
Зарезал заступившегося за пенсионерку юношу грабитель-рецидивист в Нижегородской области
20:45 03-04-2020
Зарезал заступившегося за пенсионерку юношу грабитель-рецидивист в Нижегородской области
Без работы остаются европецйы
20:39 03-04-2020
Без работы остаются европецйы
Розыск: Пропал без вести мужчина с татуировкой «Инь-Янь» на руке в Новосибирске
20:30 03-04-2020
Розыск: Пропал без вести мужчина с татуировкой «Инь-Янь» на руке в Новосибирске
Кому и на какой срок положены кредитные каникулы в России из-за коронавируса
20:15 03-04-2020
Кому и на какой срок положены кредитные каникулы в России из-за коронавируса
БердскАвтоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске
20:00 03-04-2020
Автоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске
Затравили в Армении: Изменила форму ягодиц и удалила ребра армянская барби Лилит Мартиросян
19:53 03-04-2020
Затравили в Армении: Изменила форму ягодиц и удалила ребра армянская барби Лилит Мартиросян