Затравили в Армении: Изменила форму ягодиц и удалила ребра армянская барби Лилит Мартиросян

Ради мечты девушка изменила и лицо, и тело. Она удалила несколько ребер, чтобы талия была максимально похожа на талию куклы Барби, также изменила форму ягодиц.

Родная Армения не поддержала взгляды девушки на красоту

Лилит Мартиросян — известная в Армении модель и участница конкурсов красоты. Природа действительно подарила девушке большие глаза и правильные черты лица, но это ее все ровно не остановило.

Сейчас Лилит учится в Милане на дизайнера. Для того, чтобы стать такой как Барби, армянка воспользовалась услугами пластической хирургии. Одной операции было мало, поэтому пришлось сделать несколько.

Ради мечты девушка изменила и лицо, и тело. Она удалила несколько ребер, чтобы талия была максимально похожа на талию куклы Барби, также изменила форму ягодиц.



Родная Армения не поддержала взгляды девушки на красоту. Поэтому она изменила имя на Лили Морто и уехала в Европу. Армянская Барби говорит, что пока не хочет возвращаться домой, поскольку здесь совсем другое отношения к таким людям.

Лили знает, что все ровно не все понимают ее, зачем она это делает. Самой девушке кажется, что она еще не похожа на реальную куклу. Она планирует и дальше перевоплощаться.

На данный момент восточная Барби активно ведет свой Instagram, где у нее 88,6 тысяч подписчиков.

Источник: clutch.ua