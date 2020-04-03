Пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом: Новая функция в личном кабинете ПФР появилась в Бердске, Новосибирске и России

Новая функция появилась в личном кабинете ПФР России в разделе «Материнский (семейный) капитал — МСК» сегодня, 3 апреля. Теперь в личном кабинете сайта ПФР РФ можно подать заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты. Есть оговорка, строчка пока что нерабочая. Но как гласит сайт — скоро будет доступно.
Речь идет о выплате 5000 рулей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал. Об этой мере поддержки государства, напомним, заявил президент России Владимир Путин в обращении к нации 25 марта из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса. Тога он говорил, что выплату получат дети до 3 лет включительно, то есть до 4-х. Предполагается, что эту сумму семьи с детьми будут получать с 1 апреля по июнь включительно — то есть три месяца: апрель, май, июнь.
В ближайшие дни будет подписан закон о новой выплате в 5 000 рублей семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ПФР Бердска Елена Чуль 2 апреля.
— Новое пособие будет выплачиваться не из средств материнского капитала, это уже точно. Мы будем ждать документ. Но наши специалисты уже начинают готовится к выплате. Кому будет осуществляться выплата, еще никто не может сказать точно. То ли это будут все семьи с детьми имеющими право на материнский капитал, даже те, кто распорядился средствами МСК, то ли те семьи, которые еще не распорядились средствами материнского капитала, — предположила Елена Чуль 2 апреля.
Не понятно и то, детям до какого возраста предусмотрена новая выплата от президента России Владимира Путина — до 3 или 4 лет. При этом специалисты бердского отдела ПФР начинают подготавливать общие списки семей, получивших сертификат на материнский капитал. Однако, вопрос о новых пособиях еще открыт. По предварительной информации, закон должен быть подписан до конца дня 3 апреля. Сведения о назначении пособий в 5000 рублей поступят в Бердск до 7 апреля.
Понятно лишь то, что подать заявление на пособие нужно будет самостоятельно через личный кабинет ПФР, либо через сайт госуслуг.
На сайте президента России опубликованы поручения по итогам обращения Путина:
Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, — гласит документ. При этом срок исполнения — 30 марта.
Стоит отметить, что закон прямо указывает, что право на материнский капитал возникает со дня рождения ребенка, с которым связано возникновение этого права. Действие права на материнский капитал прекращается после распоряжения всей суммой государственной выплаты, о чем семью уведомляет пенсионный фонд. Таким образом, семья обладает правом на материнский капитал со дня рождения ребенка и до момента фактического израсходования средств материнского капитала. При этом факт получения сертификата не влияет на это право.
Окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство, которое в скором времени издаст соответствующее постановление.
Также напомним, что Владимир Путин объявил нерабочими недели до 30 апреля 2020 года. Каждый регион выберет свой режим самоизоляции.