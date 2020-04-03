Пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом: Новая функция в личном кабинете ПФР появилась в Бердске, Новосибирске и России

Теперь в личном кабинете сайта ПФР РФ можно подать заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты. Есть оговорка, строчка пока что нерабочая. Но как гласит сайт — скоро будет доступно.

По 5 тысяч рублей заплатят семьям с детьми до 4 лет и с правом на материнский капитал

Новая функция появилась в личном кабинете ПФР России в разделе «Материнский (семейный) капитал — МСК» сегодня, 3 апреля. Теперь в личном кабинете сайта ПФР РФ можно подать заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты. Есть оговорка, строчка пока что нерабочая. Но как гласит сайт — скоро будет доступно.

Речь идет о выплате 5000 рулей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал. Об этой мере поддержки государства, напомним, заявил президент России Владимир Путин в обращении к нации 25 марта из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса. Тога он говорил, что выплату получат дети до 3 лет включительно, то есть до 4-х. Предполагается, что эту сумму семьи с детьми будут получать с 1 апреля по июнь включительно — то есть три месяца: апрель, май, июнь.

В ближайшие дни будет подписан закон о новой выплате в 5 000 рублей семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ПФР Бердска Елена Чуль 2 апреля.

— Новое пособие будет выплачиваться не из средств материнского капитала, это уже точно. Мы будем ждать документ. Но наши специалисты уже начинают готовится к выплате. Кому будет осуществляться выплата, еще никто не может сказать точно. То ли это будут все семьи с детьми имеющими право на материнский капитал, даже те, кто распорядился средствами МСК, то ли те семьи, которые еще не распорядились средствами материнского капитала, — предположила Елена Чуль 2 апреля.

Не понятно и то, детям до какого возраста предусмотрена новая выплата от президента России Владимира Путина — до 3 или 4 лет. При этом специалисты бердского отдела ПФР начинают подготавливать общие списки семей, получивших сертификат на материнский капитал. Однако, вопрос о новых пособиях еще открыт. По предварительной информации, закон должен быть подписан до конца дня 3 апреля. Сведения о назначении пособий в 5000 рублей поступят в Бердск до 7 апреля.

Понятно лишь то, что подать заявление на пособие нужно будет самостоятельно через личный кабинет ПФР, либо через сайт госуслуг.

На сайте президента России опубликованы поручения по итогам обращения Путина:

Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, — гласит документ. При этом срок исполнения — 30 марта.



Но некоторые юристы предполагают, что речь идет о семьях, которые имеют право на получение материнского капитала, но которые его фактически не получили. Ведь после получения материнского капитала право на выплату прекращается.

Стоит отметить, что закон прямо указывает, что право на материнский капитал возникает со дня рождения ребенка, с которым связано возникновение этого права. Действие права на материнский капитал прекращается после распоряжения всей суммой государственной выплаты, о чем семью уведомляет пенсионный фонд. Таким образом, семья обладает правом на материнский капитал со дня рождения ребенка и до момента фактического израсходования средств материнского капитала. При этом факт получения сертификата не влияет на это право.

Окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство, которое в скором времени издаст соответствующее постановление.

Также напомним, что Владимир Путин объявил нерабочими недели до 30 апреля 2020 года. Каждый регион выберет свой режим самоизоляции.