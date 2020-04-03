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Сократили время работы общественного транспорта в Новосибирске. Теперь он работает до 23 часов

13:15 03.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 6 апреля поезда метрополитена будут ходить до 22.00 с интервалом движения между в «часы пик» шесть минут, в межпиковое время восемь минут.

Сократили время работы общественного транспорта в Новосибирске. Теперь он работает до 23 часов
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С 3 апреля до особого распоряжения наземный пассажирский транспорт в Новосибирске будет работать до 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Транспорт МКП «ГЭТ», МКП «ПАТП-4», МУП «ПАТП-5» будет работать с увеличением интервала движения подвижного состава до 30 минут в период с 21.00 до 23.00.

Коммерческому транспорту рекомендовали организовать работу до 23.00 с увеличением интервала движения подвижного состава до 30 минут в период с 21. 00 до 23.00.

С 6 апреля поезда метрополитена будут ходить до 22.00 с интервалом движения между в «часы пик» шесть минут, в межпиковое время восемь минут.

«Это связано со снижением объемов перевозок общественным пассажирским транспортом города Новосибирска», — указали в пресс-службе. Накануне мэр Анатолий Локоть сообщал, что с началом нерабочей недели пассажиропоток в среднем по городу упал на 70%.

Источник: РБК.Новосибирск

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