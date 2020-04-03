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Не совпало время на часах Путина со временем трансляции обращения к нации

13:45 03.04.2020 Фото: скриншот трансляции
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Песков заявил, что произошла задержка, связанная с монтажом и перегоном видеозаписи.

Не совпало время на часах Путина со временем трансляции обращения к нации
Путин отправил страну на каникулы по 30 апреля

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном [видеозаписи]», — сказал он.

Накануне Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу в стране. Телеканал РБК начал трансляцию в 16:55 мск, а на часах президента было около 16:00 мск.

Во время обращения Путин заявил, что продлил нерабочую неделю до 30 апреля. Президент напомнил, что продолжать работать в этот период должны органы власти, магазины, экстренные службы, аптеки и ряд других категорий. По словам Путина, если эпидемия заболевания пойдет на спад, то нерабочую неделю можно будет сократить.

Глава государства также предоставил главам регионов дополнительные полномочия. Он рассказал, что до конца недели они будут должны определить профилактические меры, учитывая особенности экономики региона и ситуацию с коронавирусом в субъекте.

Источник: РБК

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От редакции

СИДИТЕ ДОМА

Аноним, 03 апреля 2020 14:02
Походу после пиаркомпании в Коммунарке досрочно "обнулится"

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