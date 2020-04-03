Обращение к православным запишет патриарх Кирилл перед пасхой из-за коронавируса

Ранее митрополит Иларион заявил, что верующим надо настраиваться на то, что Пасху придется встречать не в храмах, а за просмотром патриаршей службы по телевидению.

патриарх Кирилл самизолировался

Патриарх Кирилл обратится к верующим перед Страстной неделей, предшествующей Пасхе, в связи с угрозой распространения коронавируса, и разъяснит, будет ли у них возможность приходить в храмы на службы, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Думаю, перед Страстной неделей обратится патриарх и скажет, будет ли возможность допускать людей на службы… Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сказал митрополит Иларион во время онлайн-конференции с верующими.

Ранее митрополит Иларион заявил, что верующим надо настраиваться на то, что Пасху придется встречать не в храмах, а за просмотром патриаршей службы по телевидению.

Источник: РИА Новости