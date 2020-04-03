Дежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске

Сегодня в 10 дежурных групп по всему городу ходят 37 ребятишек. Но с 6 апреля ситуация изменится.

Многие детсады Бердска пустуют из-за коронавируса

В каких детсадах Бердска созданы дежурные группы и как туда попасть детям из других детсадов Бердска? На этот вопрос в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» ответила начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова сегодня, 3 апреля.

— Сегодня будет подготовлен приказ управления образования о работе детских садов города с 6 апреля до особого распоряжения. Мы проанализировали работу дежурных групп на текущей неделе и определились, что сделаем один детский сад №25 в центральной части города под дежурные группы. Те дети, которые сегодня ходят в дежурные группы в различные садики, с понедельника будут ходить в детский сад №25. Те дети, которые ходили в детские сады Микрорайона, пойдут в детсад №7, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна.

Стоит отметить, что взаимодействие детсадов с ЦГБ Бердска уже согласовано. В двух детских садах будут работать врач и две медицинские сестры. Усиленные меры приема деток никто не отменял. Все детсадовцы будут проходить жесткий утренний фильтр на состояние здоровья. Сотрудники детсада в свою очередь обеспечат должный уход за ребятишками, а также все санитарно-эпидемиологические меры в группах детсадов.

Для того, чтобы попасть в дежурные группы детских садов №7 и №25 тем детям, которые всю эту неделю проходили в дежурную группу, необходимо подойти к медсестре своего детсада и взять медкнижку ребенка. Справки о состоянии здоровья ребенка брать не нужно. На красное горло и сопли ребят проверят на месте врачи в детсадах №25 и №7.

Стоит отметить, что ранее вице-мэр Бердска по социальной политике и экономразвитию Бердска Жанна Шурова, а также Жанна Тузова сообщали: справки о работе обоих родителей в период нерабочей недели предоставлять не нужно. Однако родители должны с пониманием отнестись к объявленному режиму самоизоляции в Новосибирской области и России в связи с распространением пандемии коронавируса. Если вы не работаете и находитесь дома, то вести ребенка в детский сад не стоит.

Напомним, 25 марта Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Однако вчера, 2 апреля, он вновь обратился к нации: каникулы в России продлены до 30 апреля. На сегодняшний день в Бердске созданы 10 дежурных групп с 37 ребятишками.