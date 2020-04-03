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Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске

14:01 03.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Полный перечень непродовольственных товаров от правительства Новосибирской области. Перечень непродовольственных товаров России.

Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске
Перечень товаров первой необходимости расширен
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске

Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, НовосибирскеДежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в БердскеЕщё 381 новостей

30 марта 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал распоряжение №98-рп о перечне непродовольственных товаров первой необходимости.

— В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р: утвердить дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению, — гласит документ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

1. Средства индивидуальной защиты.
2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
4. Санитарно-технические изделия.
5. Похоронные принадлежности.

6. Очки, линзы и их части.
7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).
8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
9. Печатные средства массовой информации.

Напомним, в целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, 27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин обновил перечень непродовольственных товаров первой необходимости в России.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

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