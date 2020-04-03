«Однозначно брошу курить»: сингл «Крым» выпустила Земфира

В 2018 году Земфира записала трек Джозеф на стихи поэта Иосифа Бродского, однако Крым является первым за семь лет синглом певицы с авторским текстом.

В создании композиции приняли участие гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер

Популярная российская певица Земфира порадовала поклонников новой композицией, первая вышедшая за семь лет песня получила название «Крым».

Сингл был опубликован в среду на YouTube-канале исполнительницы.





В 2018 году Земфира записала трек Джозеф на стихи поэта Иосифа Бродского, однако Крым является первым за семь лет синглом певицы с авторским текстом.«Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», – поет Земфира.В создании композиции приняли участие гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер. В описании к размещенному в Сети ролику поясняется, что сведение новой песни проходило на студии Cameron Craig под руководством звукорежиссера Ильи Лукашева, в то время как мастеринг осуществил Джордж Шиллинг – британский музыкант, звукорежиссер и продюсер.

Источник: radiosputnik.ria.ru