Евровидению- 2020 быть: 16 мая Little Big защитит честь России в онлайн формате

Баккер призвал сделать Europe Shine A Light незабываемым моментом в истории Евровидения

Организаторы намерены сделать Europe Shine A Light незабываемым моментом в истории конкурса.

Вместо отменённого финала Евровидения 16 мая 2020 года состоится онлайн-концерт под названием Eurovision: Europe Shine A Light. В нём выступят все участники сорванного коронавирусом конкурса.

— Мы хотим сделать шоу, которое бы привлекло внимание не только к 41 артисту, которые должны были появиться в Роттердаме, но и вдохновило тех, кто дома и на связи, людей со всей Европы и за её пределами в эти трудные времена, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

Шоу Eurovision: Europe Shine A Light начнётся в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 мск), вести концерт будут голландские ведущие Евровидения Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли (Евровидение 1998-го и 2007-го) и Ян Смит. Онлайн-шоу будет транслироваться на официальном YouTube-канале Евровидения и на телеканалах-вещателях в разных странах Европы.



Баккер призвал сделать Europe Shine A Light незабываемым моментом в истории Евровидения.

Ранее стало известно об отмене Евровидения-2020 из-за мировой вспышки коронавируса. Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не ожидал такого поворота и до последнего надеялся, что организаторы «что-нибудь придумают». А участники группы Little Big, которые должны были поехать на конкурс, считают отмену Евровидения правильным решением. Коллектив должен был выступить на песенном смотре с песней Uno. Сразу после публикации на YouTube она произвела фурор. Простые движения из клипа стали повторять в разных странах.

Источник: life.ru