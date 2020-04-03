Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья

По данным Хусаинова, около 8% россиян покупают недвижимость с целью инвестиций, в периоды нестабильной ситуации в стране их доля вырастает до 15-16%.

Отмечается, что рост спроса будет концентрироваться в крупных российских городах

Введение в России налогообложения процентов по вкладам в размере более 1 млн рублей может стимулировать спрос на вложение денежных средств в покупку жилья. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

«Добавление макроэкономических факторов, таких как падение курса национальной валюты, неопределенность в связи с пандемией, для многих граждан стало дополнительным стимулом при принятии решения об инвестировании в недвижимость. Введение дополнительных налогов также отразится на снижении [количества] депозитов населения, а за отсутствием надежных альтернатив, население понесет деньги в новостройки», — сказал Алексеенко.

При этом эксперт добавляет, что рост спроса на покупку жилья будет концентрироваться в крупных российских городах. «На одну Москву сейчас приходится около 35% всех депозитов граждан в нашей стране. Сомнительно, что москвичи простимулируют жилищное строительство в регионах», — говорит эксперт.

Директор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов отмечает, что во время нестабильных экономических ситуаций покупка жилья пользуется особенно высоким спросом, а изменения в налогообложении вкладов может также увеличить долю тех, кто обратит внимание на недвижимость, как инструмент инвестирования капитала. По данным Хусаинова, около 8% россиян покупают недвижимость с целью инвестиций, в периоды нестабильной ситуации в стране их доля вырастает до 15-16%. Чаще всего покупкой квартиры в инвестиционных целях интересуются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Тюмени.

Сегодня держатели крупных вкладов инвестируют в недвижимость на пике эмоциональных решений, говорит директор по поддержке и развитию риэлторского бизнеса ГК МИЭЛЬ Юлия Федулаева. В марте в компании зафиксировали существенный рост желающих вложить деньги в недвижимость, который связали с целью сохранить денежные средства. «Люди боятся, что могут начаться события, которые приведут к росту инфляции и обесцениванию рубля», — объяснила Федулаева.

В свою очередь, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова говорит, что оценить, как именно введение налога на доход от вкладов отразится на спросе на жилье, получится в конце 2020 года, так как действие нового закона вступит в силу в 2021 года. «В течение этого года люди должны будут решить, как именно они распорядятся этими средствами», — считает эксперт.

Квартира как инвестиция

Хусаинов отмечает, что перед тем, как покупать жилье с целью инвестиции своих сбережений, нужно основательно подготовиться: оценить динамику роста цен на похожие объекты, уточнить перспективы развития района, в котором расположена квартиры, учесть транспортную и социальную инфраструктуру, спрос на случай необходимости сдачи в аренду или срочной продажи и другие факторы, в том числе имеющие региональную специфику. «В инвестициях особое внимание нужно уделить однокомнатным квартирам в крупных городах, входящих в топ городов с устойчивым развитием и в этом случае необязательно приобретать недвижимость именно в своем городе», — советует собеседник агентства.

По словам Федулаевой, в качестве инвестиции россияне чаще вкладываются в новостройки на ранней стадии строительства, на вторичном рынке популярно жилье в низких ценовых категориях. В Москве в качестве инвестиции спросом пользуются квартиры на самом старте продаж, расположенные в благоустроенных районах возле станций метро в сегментах бизнес, комфорт, премиум, добавляет Доброхотова.

«С точки зрения соотношения риска и доходности наиболее привлекательными являются новые проекты, которые находятся на ранних сроках реализации проекта и финансируются с применением счетов эскроу. Для таких проектов можно получить дисконт в сравнении с конечной ценой реализацией. При этом по таким проектам минимальные риски приостановки реализации, так как есть банковское финансирование», — отметил Алексеенко.

О налоге на доход по вкладам

25 марта президент России Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. Совет Федерации одобрил закон о введении налогообложения процентов по вкладам в размере более 1 млн рублей 31 марта. Налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

Как отмечали в рейтинговом агентстве Национальные кредитные рейтинги (НКР) основными получателями нового налога в 13% на прибыль с процентного дохода по банковским депозитам станут Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Источник: ТАСС