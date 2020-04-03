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Здоровье / Общество

Женщинам сложнее бросить курить в отличии от мужчин

19:45 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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Так как женщины больше подвержены стрессу, у них чаще возникает желание закурить.

Женщинам сложнее бросить курить в отличии от мужчин
Женщины больше подвержены стрессу, у них чаще возникает желание закурить

Как показывает статистика, женщины не часто бросают курить в отличие от мужчин. И это несмотря на то, что на сегодняшний день предлагаются заменители, позволяющие избавиться от этой привычки и в целом популярен здоровый образ жизни. Согласно результатам исследования американских ученых, у представительниц прекрасного пола по-другому формируется зависимость.

К примеру, терапия, основанная на заменителе никотина, является отличным решением. Она включает пластыри, ингаляторы и жевательные резинки. Как показывает практика, эти средства на женщин влияют не очень эффективно.

Американские ученые из Медицинского университета (Южная Каролина) провели эксперимент и определили, что на зависимость женского организма от никотина влияет психо-эмоциональный фактор, а не желание получить новую дозу никотина.

Так как женщины больше подвержены стрессу, у них чаще возникает желание закурить.

Авторы исследования рекомендовали желающим бросить курить, побольше общаться с психологом, заниматься медитациями и проще реагировать на жизненные трудности, так как стрессовые ситуации усиливают привыкание. Поэтому пока их не устранить, не удастся навсегда завязать с привычкой курения.

Источник: planet-today.ru

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