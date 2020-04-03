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Защити рассаду: Перед посадкой нужно обрабатывать почву марганцовкой

17:22 03.04.2020 Фото: rsute.ru
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Самое лучшее время для обработки почвы – это весна в период посадки, и осенью, после того, как был убран урожай.

Защити рассаду: Перед посадкой нужно обрабатывать почву марганцовкой
Марганцовка не такой уж и простой препарат

Марганец продается в любом аптечном киоске, поэтому не составит труда его достать. Кроме того, что данное средство не сильно дорогое, оно считается и хорошим антисептиком. Любители огородов используют марганец как отличное обеззараживающее средство, однако для этого нужно правильно его развести, что позволит уничтожить вредителей, которые вызывают болезнь растений.

Как работает марганец при обработке почвы

Огородники еще с древних времен использовали марганец для обработки почвы, чтобы избежать болезни растений. Однако иногда могут возникать проблемы с тем, что неправильно разведенный препарат может навредить.

Защити рассаду: Перед посадкой нужно обрабатывать почву марганцовкой

Марганцовка считается достаточно сложным химическим соединением, она имеет второе название перманганат калия, который имеет практически черный цвет и кристаллизированный вид. Данный препарат считается достаточно сильным окислителем.

Если марганцовка соединяется с водой, то выделяется атомарный кислород, который и считается сильным антимикробным средством, что хорошо связывается с белками. Самое главное – не соединять разведенный марганец с другими микробиологическими препаратами. Кроме того, следует помнить о том, что марганец нельзя совместить с перекисью водорода, так как в результате может образоваться щелочь, которая уничтожает плодотворный слой почвы.

Растворенный марганец используют огородники для обеззараживания почвы во время посадки, но иногда данный препарат применяют за несколько недель перед высадкой растений. Кроме того, существуют методы, когда сам субстрат обрабатывают перед посевом растворимым перманганатом калия.

Защити рассаду: Перед посадкой нужно обрабатывать почву марганцовкой

Меры предосторожности при использовании марганцовки

Марганцовка не такой уж и простой препарат, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать меры безопасности. Так как часто перманганат калия продают в сыпучем виде, то он может быть не сильно безопасен как для растений, так и для человека, ведь при неправильном применении данный препарат может вызвать ожоги разных локализаций. Самое главное нужно стараться, чтобы марганец не попал на слизистые поверхности. Однако растения могут пострадать полностью – корневая система, стебель и листья.

При работе с марганцем следует использовать резиновые перчатки, чтобы избегать контакта с сыпучим препаратом. Кроме того, нужно тщательно разводить препарат до полного растворения кристаллов, но не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты.

Огородники разводят марганец в слабой концентрации для обработки семян, почвы, инвентаря и теплиц. Кроме того, клубни и луковицы погружают в емкость с марганцовкой приблизительно на 20 минут, потом их следует немного обсушить и начинать высаживать.

Защити рассаду: Перед посадкой нужно обрабатывать почву марганцовкой

Самое лучшее время для обработки почвы – это весна в период посадки, и осенью, после того, как был убран урожай. Если планируется высадка рассады, нужно накануне обработать ее раствором марганца.

Источник: rsute.ru

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