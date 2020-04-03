Как подкармливать перцы нашатырным спиртом для получения крупного и хорошего урожая

Многие люди с приходом весны начинают активно заниматься огородами

Во время выращивания домашнего перца данному растению нужен хороший и качественный уход, подкормка. Особое внимание советуют уделить нашатырному спирту. Именно он помогает избавиться от вредителей и различных заболеваний.

Многие люди с приходом весны начинают активно заниматься огородами, посадкой и высадкой растений. Существует много разных способов вырастить большой и сочный перец при помощи нашатырного спирта. Растение не может нормально расти без азота. В состав нашатыря входят полезные вещества, которые улучшают рост перцев.

Для этого советуют развести одну чайную ложку спирта в одном литре воды. Хорошо размешивают. Поливают небольшим количеством данного раствора перед помадкой семян. Это даёт возможность уберечь будущую рассаду от вредителей. Как только перцы начали всходить, через 10-15 дней их снова поливают тёплым раствором воды и нашатырного спирта. Предварительно поливают рассаду. Сухую почву не советуют поливать, так как нашатырь может сразу испариться и никакого эффекта для перца не будет.

Вторую подкормку стоит сделать тогда, когда высаживают перцы на огород. Для этого советуют развести в 10 литрах воды 10 мл нашатыря. Перед посадкой рассады поливают в каждую лунку данный раствор, помещают растение и засыпают землей. Данная подкормка борется с заболеваниями и уничтожает вредителей, таких как медведка и колорадский жук.

Источник: rsute.ru