Опасные дни в апреле 2020 года: 8 апреля может принести в жизнь панику, непредсказуемые вещи

Астрологи рассказали о самых опасных лунных днях в апреле. Таких дней всего четыре, они отрицательно воздействуют на энергетику человека.

Астрологи советуют никогда не делать поспешных выводов

Астрологи рассказали о самых опасных лунных днях в апреле. Они не только могут повлиять на будущее, но и способны привлечь жизненные неудачи и финансовые растраты. Таких дней всего четыре, они отрицательно воздействуют на энергетику человека. Советуют не совершать важных покупок и не заключать договоры, не вкладывать финансы в это время.

8 апреля 2020 года

Полнолуние совпадает с суперлунием, что может принести в человеческую жизнь панику, непредсказуемые вещи. День не самый позитивный, поэтому совершать покупки и наводить красоту астрологи не советуют. Стоит сохранять спокойствие и мыслить положительно, лишь тогда всё наладится.

11 апреля 2020 года

Влияние Луны может негативно отразиться на человеческом настроении и на будущем. Могут произойти неприятные события, придётся выбирать между карьерой, дружбой и любовью. Непредвиденные обстоятельства изменят жизнь, что-то нужно менять, а с чем-то распрощаться. Медитация поможет в осуществлении заветной мечты.

20 апреля 2020 года

По мнению астрологов, этот день может стать роковым. Из-за лжи, предательства влюбленные пары, возможно, расстанутся. Астрологи советуют не делать поспешных выводов, стоит всё решить вместе, без помощи окружающих. Не советуют перекладывать свою ответственность на других.

24 апреля 2020 года



В этот день может резко поменяться настроение. Всплеск негативных эмоций ожидает многих людей. Астрологи советуют не конфликтовать, не ссориться ни с кем. День повлечёт не только негативное настроение, но и полностью изменит судьбу. Возможны расставания с любимым человеком. Астрологи советуют запастись терпением – и всё наладится.

Источник: rsute.ru