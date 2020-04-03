Стрижка Пикси: Преобразит внешность круглолицых женщин после 40

Именно такая прическа делает слабый пол еще более беззащитным и хрупким в глазах мужчин.

Круглолицым умелый мастер порекомендует асимметричное пикси вместе с удлинённой чёлкой

Прическа пикси подходит обладательницам овального лица, делая их моложе своих 40 лет, и полностью преобразит внешность женщины. Именно такая прическа делает слабый пол еще более беззащитным и хрупким в глазах мужчин. Юношеский задор и скрытая сексуальность — все это стрижка пикси. С ее помощью можно подчеркнуть красоту овального лица и линию красивой, стройной шеи.

Каким женщинам подходит стрижка пикси

Не только тем, кому посчастливилось иметь правильную овальную форму лица, идет стрижка пики. Круглолицым умелый мастер порекомендует асимметричное пикси вместе с удлинённой чёлкой. Отлично подходит такая прическа для волос, лишенных объема: в таком случае парикмахер выстригает макушку короче, чем височную часть.

Пикси больше всего идет тем, у кого овальная форма лица: этим девушкам можно смело экспериментировать, перепробовав на себе все разновидности данной прически.

Если каждый раз делать другую укладку, то удастся выглядеть стильно и элегантно всегда. Даже для девушек с треугольным лицом предусмотрена вариация на тему пикси: в этом случае оптимальным решением станет максимальный объем на макушке и длинная, но при этом косая челка. Бывают лица с вытянутым подбородком.

Женщинам с такой внешностью не стоит делать выбор в пользу пикси, поскольку слишком короткая стрижка будет подчеркивать все несовершенства внешности, акцентируя на них внимание. Если очень хочется кардинально изменить стиль тем, чьи черты лица далеки от совершенства, то единственный выход — это пикси на средние волосы с косой чёлкой. Лучше всего пикси идет людям с прямыми волосами, но и кудрявым не запрещено искать свой стиль, «примерив» хотя бы раз стрижку пикси. Преимущества и недостатки стрижки писки для женщин 40 лет

Из достоинств стрижки пикси стилисты называют следующее: легкий уход: достаточно просто мыть волосы, а сама укладка заберет не более 5 мин.;

даже приверженцы активного образа жизни, поклонники занятий спортом и путешественники оценят короткую стрижку из-за того, что ее длина не доставляет хлопот: волосы не падают на лицо, их не нужно собирать на затылки и переживать, что прическа не держится;

многочисленные виды укладок пикси дают возможность каждый раз выглядеть по-другому;

если волосам не хватает объема, то данная стрижка решает проблему полностью;

универсальность, поскольку стрижка идет практически всем;

экономия семейного бюджета по причине малого расхода средств по уходу за волосами;

возможность казаться моложе своих лет;

позволяет делать нужные акценты на такие части тела, как глаза, шея, скулы;

практична еще и потому, что в знойное лето короткая стрижка помогает легче пережить жару. Недостатки стрижки пикси Если речь идет о короткой стрижке, то это всегда своеобразный вызов, который свойственен динамичным и дерзким девушкам. Позволить себе экстравагантное пикси могут не все. Для тех, кому по душе постоянные сложные укладки, косы и пучки, такая прическа не подойдет: собрать волосы вообще не получится. Когда женщина решается сделать короткую стрижку, она должна осознавать, что выглядеть стильно и аккуратно такой прическе поможет регулярная коррекция, соответственно, в парикмахерскую придется ходить как минимум 1 раз в месяц, а лучше — еще чаще. Относительный недостаток — идет не всем. Если есть такой изъян, как большие или оттопыренные уши, то делать пикси не стоит.

Источник: rsute.ru