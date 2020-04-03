Как заставить себя тренироваться на самоизоляции? 3 способа замотивировать себя

В шесть раз за последнюю неделю марта подскочил спрос на спортивные товары.

Аномальный скачок спроса эксперты зафиксировали и на ролики для пресса

На карантине свободного времени стало больше, поэтому можно заняться своей фигурой. Но как заставить себя встать с дивана, выключить сериал, отложить бутерброд и начать приседать?

Существует несколько способов поднять себя с дивана и начать тренироваться. Насколько они эффективны — зависит от человека и его силы воли. Но попробовать можно всё, вдруг что-нибудь сработает.

Поставьте себе цель

Зарядка ради зарядки — не очень надёжная мотивация. Цель должна быть видимой: уменьшить объёмы, сесть на шпагат, увеличить бицепс, накачать пресс. Вашему мозгу не удастся вас обмануть, когда вы будете видеть, что в шпагате до пола ещё 20 сантиметров, а объёмы только растут, причём не в самых нужных местах.

Для достижения цели нужен план: какие упражнения и когда делать, что нужно дополнительно — питание, массажи, спортивные товары.

Аналитики маркетплейса «Беру» изучили, как в последнее время менялся спрос на товары для занятий спортом, и выяснили, что в целом спрос на спортивные товары за вторую половину марта 2020 года вырос более чем на 60%.

По мнению экспертов маркетплейса, это может быть связано с переходом многих россиян на удалённую работу и нерабочей неделей 30 марта — 3 апреля. Средний чек на категорию спортивных товаров за последние две недели не превысил 3000 рублей.

Расскажите всем вокруг

Надавите на себя социумом. Расскажите вашим друзьям, знакомым, родственникам и коллегам о том, что за время самоизоляции вы ежедневно будете заниматься физическими тренировками. Если нужно — публикуйте отчёты в своих социальных сетях. Бросить занятия после второго дня приседаний будет уже неловко.

Как отмечает фитнес-тренер Алёна Булатова, сегодня модно проводить челленджи в «Инстаграме», доказывая всем и себе, что в течение 14, 21 или даже 60 дней вы сможете изменить свои привычки. Сейчас лучшее время для этого.

Бесконечный марафон

Многие фитнес-блогеры в период карантина запустили свои онлайн-марафоны: подписываешься на рассылку, выполняешь задания, отправляешь отчёт, чувствуешь, как твой организм благодарен тебе за тренировки. Как правило, в каждом марафоне создаётся чат для участников, где люди начинают общаться, дружить и делиться своими успехами. Мотивирует очень хорошо.

Если не нравится делиться своими достижениями и провалами с малознакомыми людьми, можете поспорить с близким другом или родственником, что за время карантина точно достигнете своей цели. Если нет — заплатите ему штраф. Спорить можно на желания, действия, подарки — как договоритесь. Проигрывать вам вряд ли захочется.

Как тренироваться?

— Процесс похудения — это изменение всего образа жизни, причём в том смысле, что он должен быть без насилия над собой, не нужно ожидать и подсчитывать время до окончания диеты или проведённое в тренировках, всё должно быть в кайф, — считает фитнес-тренер Алексей Кондрашов.

Для тренировок дома можно использовать специальное снаряжение, которое поможет привести фигуру к нужным показателям.

По данным сервиса «Беру», в марте россияне интересовались тренажёрами и товарами для фитнеса. Чаще всего они заказывали на маркетплейсе свободные веса: гантели, диски и грифы — интерес к этой категории с 14 по 28 марта подскочил почти в шесть раз.

С этим инвентарём можно делать приседы, махи ногами. Если держать гантели в руках, то качать пресс будет сложнее, но зато эффективнее.

На втором месте по популярности оказались купленные онлайн фитнес-резинки и специальные кистевые тренажёры — число заказов за последние две недели выросло почти в пять раз. Тренеры отмечают, что с резинками удобно тренироваться дома — они не занимают много места, но дают хорошую нагрузку на мышцы: с ними можно и приседать, и тянуть связки.

Аномальный скачок спроса эксперты зафиксировали и на ролики для пресса — интерес к ним за две недели вырос в восемь раз. Более чем в семь раз выросло количество заказов с товарами для занятий йогой (специальные блоки, ремни и кольца для пилатеса), а более чем в шесть раз вырос интерес к коврикам для занятия фитнесом. Скакалки и степ-платформы стали заказывать примерно в четыре раза чаще. Из тренажёров самыми популярными стали кардиотренажёры, например, механическая беговая дорожка и портативный велотренажёр. Спрос на них вырос в три раза. В среднем на кардиотренажёры пользователи тратили 9500 рублей.

За время самоизоляции можно привести своё тело в прекрасную форму, чтобы потом, когда эпидемия закончится, гулять по пляжу и нравиться себе. Выберите для себя подходящую мотивацию — и вперёд — к идеальной фигуре и крепкому здоровью!

Источник: life.ru