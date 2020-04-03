Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом

На улицах людей немного. Фото прогулки по центру Бердска в пандемию COVID-19 днем 3 апреля 2020 года.

На улице Ленина людей немного

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 10.00 3 апреля в регионе по-прежнему зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19. Две пациентки выписаны с отрицательными результатами тестов. В Бердске подтвержденных случаев вируса нет.

C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.

3 апреля на центральных улицах Бердска немноголюдно. Как и рекомендовано, многие горожане стараются сидеть дома.



— Кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом, — призналась 67-летняя Нина Владимировна.Для профилактики коронавируса рекомендуется не только реже выходить из дома, но и жилище регулярно подвергать влажной уборке, обрабатывать выключатели и дверные ручки.

Автор видео Елена Белоусова

