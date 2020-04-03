03.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом

17:45 03.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
0

На улицах людей немного. Фото прогулки по центру Бердска в пандемию COVID-19 днем 3 апреля 2020 года.

Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
На улице Ленина людей немного
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом

Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясомГде купить маски в Бердске? Список адресовЕщё 392 новостей

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 10.00 3 апреля в регионе по-прежнему зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19. Две пациентки выписаны с отрицательными результатами тестов. В Бердске подтвержденных случаев вируса нет.
C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.
3 апреля на центральных улицах Бердска немноголюдно. Как и рекомендовано, многие горожане стараются сидеть дома.

— Кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом, — призналась 67-летняя Нина Владимировна.
Для профилактики коронавируса рекомендуется не только реже выходить из дома, но и жилище регулярно подвергать влажной уборке, обрабатывать выключатели и дверные ручки.

Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто убираетесь дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Моча астронавтов поможет в строительстве базы на Луне
17:57 03-04-2020
Моча астронавтов поможет в строительстве базы на Луне
Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья
17:52 03-04-2020
Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья
Бердск75 дней до Победы: я очень был рад вашему письму
17:52 03-04-2020
75 дней до Победы: я очень был рад вашему письму
БердскЗа пустые бутылки из-под пива буфетчица высчитала деньги с депутатов горсовета Бердска
17:51 03-04-2020
За пустые бутылки из-под пива буфетчица высчитала деньги с депутатов горсовета Бердска
3 апреля - день Кирилла Катаника: Для выздоровления больные целовали зад коровы и пили воду, в которой стирали белье
17:50 03-04-2020
3 апреля - день Кирилла Катаника: Для выздоровления больные целовали зад коровы и пили воду, в которой стирали белье
Масштабный выпуск нового высокоточного теста на коронавирус развернут за две недели
17:49 03-04-2020
Масштабный выпуск нового высокоточного теста на коронавирус развернут за две недели
"Однозначно брошу курить": сингл "Крым" выпустила Земфира
17:46 03-04-2020
БердскТретий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
17:45 03-04-2020
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Какие признаки рака груди наследуются?
17:43 03-04-2020
Какие признаки рака груди наследуются?
Опасные дни в апреле 2020 года: 8 апреля может принести в жизнь панику, непредсказуемые вещи
17:43 03-04-2020
Опасные дни в апреле 2020 года: 8 апреля может принести в жизнь панику, непредсказуемые вещи